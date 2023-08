Le concours Graines d’agriculteurs a pour but d’encourager les initiatives de jeunes agriculteurs. Un jeune aveyronnais de 27 ans en fait partie.

L’autonomie, c’est le leitmotiv de Bastien Cluzel. Le jeune agriculteur de 27 ans a repris la ferme de son père à Ségur, en 2021, après quelques années comme commercial. "J’avais envie d’être à la tête de ma propre entreprise", détaille-t-il. "Je reste sur un modèle de petite exploitation pour ne pas avoir trop de charges."

100 brebis et 120 agneaux

L’agriculteur produit de la viande d’agneau, qu’il revend localement. Il possède 100 brebis et 120 agneaux sur son exploitation. À côté, il cultive aussi du colza pour faire de l’huile, des lentilles vertes et pois chiche. "Les légumineuses poussent avec très peu d’eau et zéro engrais. Ce sont des modèles intéressants pour se diversifier", appuie Bastien Cluzel.

Il produit aussi ses aliments pour les bêtes

Depuis six mois, il produit aussi ses propres aliments pour les bêtes. Avec les panneaux solaires installés sur son site, il est même autonome énergétiquement. Toutes ces initiatives lui ont valu d’être sélectionné parmi les candidats du concours Graines d’agriculteurs.

Encourager le sens de l'entrepreneuriat agricole

Créé en 2011 et organisé depuis 2016 par Terres Innovantes, le fonds de dotation des Jeunes Agriculteurs, ce concours permet "d’encourager le sens de l’entrepreneuriat agricole, la vision à long terme, la démarche durable, l’inventivité et l’innovation d’agricultrices et d’agriculteurs récemment installés".

Pour voter pour Bastien Cluzel, il suffit de se rendre sur le site internet : graines-agriculteurs.fr et de cliquer sur le lien de Bastien.