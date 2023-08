Rodez. L’expédition solidaire de Julie Charnet à travers l’Asie du sud-est

Partie de Rodez pour découvrir le Népal, l’Inde ou encore le Vietnam, Julie Charnet a choisi d’allier l’humanitaire à son voyage. Elle a ainsi créé une association, en mai 2023, "La Belle expé", dont le but est de récolter des dons afin d’aider des associations locales qui ont déjà reçu des sacs de riz ou du matériel pharmaceutique

Depuis son départ de Rodez, en septembre 2022, Julie Charnet, 32 ans, poursuit sa route à travers l’Asie et plus précisément le Népal et le nord de l’Inde. Mais au-delà de cette aventure vécue à sac à dos, la jeune femme a choisi de prendre du temps afin de soutenir des initiatives locales, qu’elle rencontre au gré de ses pérégrinations.

Elle a commencé par participer à des projets individuels au Népal pendant quatre mois et demi, via le site WorkAway ou en valorisant le travail d’autres associations. Puis, après cette première halte, la Ruthénoise d’adoption a décidé de franchir les cols et montagnes pour rejoindre Jaipur, dans le nord de l’Inde, en dessous de New Dehli. Avant cela, elle était entre le Vietnam et le Laos. Et c’est dans cette partie de l’Asie du sud-est que s’est concrétisée son envie d’allier l’aventure à l’humanitaire.

Elle a donc créé une association, en mai 2023, enregistrée dans l’Allier d’où elle est originaire, baptisée La Belle expé, avec Mohit, d’origine indienne. Cette association permet ainsi de récolter des dons et de donner un coup de pouce à des initiatives locales qu’elle rencontre en chemin.

Déjà, les fonds récoltés - 387 € via la plateforme Helloasso - ont permis de venir en aide à plusieurs personnes.

Un euro, c’est déjà beaucoup !

"Au Vietnam, on peut acheter un kilo de riz avec 0,50 €. Alors j’ai juste besoin que beaucoup de gens nous donnent un euro !", a raconté Julie Charnet auprès de nos confrères de "La Montagne". Par exemple, lors de son passage au Vietnam, 80 kg de riz ont pu être offerts aux familles de Buon Choi, dans le sud du pays, et pour les étudiantes suivies par la Children Education Foundation ; 40 euros de matériel pharmaceutique pour des dispensaires du Laos en partenariat avec l’association française "Peuples et montagnes du Mékong" ou encore 130 euros (soit trois machines à coudre) pour l’école de couture du foyer des femmes battues de l’association ShaktiDiyani à Udaipur en Inde du Nord.

"Les dons servent uniquement aux bénéficiaires des associations et non à financer ni notre essence, ni notre hébergement, ni notre nourriture", précise Julie Charnet.

Alors, pour se faire connaître, la globe-trotteuse a lancé une page Facebook. Ainsi qu’un site internet.

Déjà rompue au travail associatif, Julie Charnet entend poursuivre l’aventure au moins pendant trois ans encore. Pour expliquer un peu plus en détail son aventure, elle organise une visioconférence le 28 août à 18 heures (heure française), via son site (1) afin d’échanger avec les adhérents, les donateurs et d’éventuels partenaires qui choisiraient de soutenir son action.

