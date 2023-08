Coupe du monde de rugby : en écrasant l'Australie, les Bleus sont au vert avant les "Blacks"

Le XV de France a remporté son quatrième et dernier match de préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), ce dimanche 27 août devant l'Australie (41-17) au Stade de France, à douze jours du match d'ouverture face aux All Blacks.

Une première mi-temps brouillone mais efficace, une seconde mi-temps maîtrisée : l'équipe de France est prête pour sa coupe du monde de rugby. Et même fin prête, selon les spécialistes !

Les Bleus ont en effet terminé leur préparation pour leur Coupe du monde, qui commence le 8 septembre prochain en France, par une large victoire face à l'Australie 41-17.

Dès la 7e minute, Danty inscrit le premier essai de la soirée, transformé par Ramos, qui a marqué 11 points dans le premier acte pour mener 16-5. Avec un turn-over en seconde période, les hommes de Fabien Galthié inscrivent 3 nouveaux essais (doublé de Damian Penaud et un essai de Gabin Villière) pour porter le score à 41-17.

Un large succès qui permet au XV de France d'aborder au mieux le Mondial, à moins de deux semaines du match d'ouverture face aux All Blacks.

Hausser encore le jeu ?

Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, ne boude pas son plaisir et se projette déjà sur le choc d'ouverture contre les All-Blacks : "On a eu une première mi-temps assez compliquée, les Australiens ont fait pas mal de fautes mais du coup ça nous a ralenti. On n'était pas satisfaits du contenu, ce qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps", a-t-il déclaré à TF1. "Tout le monde est conscient de l'enjeu et de l'évènement, on a tous envie de faire quelque chose de grand à cette Coupe du monde, on est là pour ça. On va avoir quelques jours pour se reposer et revenir plein de fraîcheur, d'enthousiasme et de préparation pour préparer le match contre les All Blacks."

Mais Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de Franc, reste prudent : "On a coaché assez vite, il y a eu une bonne complémentarité des finisseurs qui ont apporté une bonne énergie. On a de quoi travailler, maintenant on va basculer sur la compétition. C'était un match de préparation, cela permet de nous roder mais maintenant on passe à autre chose et on se met en mode compétition. Il va falloir monter d'un cran à tous les niveaux."

Monter d'un cran, et en avoir, face à la Nouvelle-Zélande.