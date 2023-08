"C'est ça que je veux faire" : depuis l’âge de six ans, la Millavoise Naëlle Marre ne vit que pour le théâtre

La jeune comédienne Naëlle Marre, 23 ans, fait son chemin à Paris où elle multiplie les projets artistiques avant, bientôt, de remonter sur scène.

Elle l’avoue : "L’école n’était pas faite pour moi. J’étais hyperactive. J’avais du mal à rester sur ma chaise. J’étais tout le temps en train de réfléchir." Naëlle Marre, Millavoise, 23 ans en octobre, arrête donc ses études prématurément. Et fait ainsi une croix sur le Bac. "Trois jours avant la rentrée en terminale à Jean-Vigo, j’ai quitté le lycée. Le seul moyen de me contenir, c’était de faire du sport ou du théâtre."

"C’est ça que je veux faire"

Le théâtre, qu’elle découvre alors qu’elle n’a que six ans. Et c’est le déclic : "Ma mère m’a emmenée voir une pièce pour enfants et je lui ai dit : 'C’est ça que je veux faire' ". Elle prend alors des cours, à la Fabrick de Millau, avec Kevin Perez, "qui m’a toujours encouragée". Et elle poursuit assidûment sa formation. "J’ai fait du théâtre et de la danse de six à dix-huit ans. Avec mon frère, souligne la jeune comédienne, on a eu beaucoup de chance d’avoir des parents qui nous ont toujours soutenus. Ce sont nos fans number one."

Le théâtre, qu’elle choisit d’étudier. D’abord à Montpellier où elle est inscrite au cours Florent, qu’elle quitte en cours de deuxième année, pour "réfléchir et me remettre en question". Puis à Paris, en 2020, où elle est élève de l’école la Générale qui forme les comédiens, les réalisateurs et les costumiers, à Montreuil. Ville de la banlieue parisienne où elle habite, le temps qu’une place se libère à l’Oustal, qui accueille les jeunes Aveyronnais, dans le XIIe arrondissement de la capitale.

Sur scène avec "Juste un sourire"

"En sortant de l’école, on a créé notre compagnie de théâtre, les Elinguantes, avec six amies de promo. On a toutes entre 23 et 25 ans." Et la troupe ne tarde pas à monter sur scène. "On a joué la pièce “Juste un sourire” de Margaux Houssiaux, pendant deux mois, au théâtre La Croisée des Chemins. C’était une super expérience, se souvient Naëlle Marre. Je jouais Maé, la meilleure amie d’Ella, le personnage principal, en alternance avec la mise en scène avec Margaux." Une expérience qui permet à la jeune comédienne de porter un regard extérieur sur son métier : "Je me suis investie corps et âme dans ce projet. C’était très enrichissant. Ça m’a aussi responsabilisée de travailler en équipe. Il fallait penser au collectif, pas seulement à moi."

"Accro au théâtre"

Aujourd’hui, la Millavoise alterne entre stages – récemment avec d’anciens élèves de la Générale autour du metteur en scène Patrick Haggiag – , collaborations artistiques et les "petits boulots alimentaires, des missions courtes et intenses" qui lui permettent de gagner pas mal d’argent rapidement et de consacrer le reste de son temps à sa passion. Elle va d’ailleurs reprendre la pièce "Juste un sourire" dans quelques mois et a plein d’autres projets en tête. "Je suis un peu accro au théâtre. J’ai envie de travailler tout le temps, dit Naëlle Marre. Tant que j’ai des projets, tout va bien."

Sur Instagram : ellean_erram