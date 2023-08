Mur-de-Barrez. Le cirque en Carladez entre culture et loisirs

Depuis février 2022, "Loisirs et culture en Carladez", en partenariat avec la Cie 39-39, organise des stages de cirque pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février, de printemps, d’été.

Cet été, 19 enfants-ados, de 5 à 15 ans, débutants et confirmés se sont retrouvés en demi-journées pour découvrir ou approfondir les arts du cirque.

Encadrés par Lucie et Yassine, artistes pédagogues professionnels, à partir d’exercices adaptés, sous forme ludique mais avec rigueur, les jeunes ont pris confiance en eux et en l’autre, participé à des jonglages, équilibres, acrobaties, trapèze.

Le stage s’est terminé par une présentation du travail des enfants à leurs familles, suivie d’un extrait du nouveau duo-spectacle de Lucie et Yassine ou cirque et musique ont entraîné le public dans la poésie et le rêve.

Contact pour 2023-2024 : Simone Matias 06 33 04 22 57.