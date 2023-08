Rignac. Les cours de sophrologie reprennent

"Je suis sophrologue, praticienne emotional freedom technique qui est une technique de libération des émotions et je propose des séances énergétiques." Sixtine Raoul, spécialisée également en tant que sophrologue dans l’accompagnement des personnes souffrant d’acouphènes ou d’hyperacousie, des personnes atteintes d’un cancer et pour les futurs parents pour l’accompagnement à la naissance, vient d’ouvrir son propre cabinet au 1 place de la Poste : "Le fait d’avoir mon propre cabinet me permet d’élargir mes plages horaires de réception pour des séances en individuel tout en continuant les groupes au sein du cabinet ou à l’extérieur pour des associations comme la Ligue contre le cancer, TLMC, France Alzheimer ainsi que des entreprises en local ou sur le Villefranchois", explique Sixtine qui communique ses nouveaux horaires et la reprise des séances à compter du mercredi 13 septembre à 19 heures.

Cette année, elle va de nouveau proposer trois créneaux d’une heure : le mercredi de 19 heures à 20 heures et le vendredi, de 9 heures à 10 heures et de 10 h 30 à 11 h 30. Elle laisse aussi la possibilité à chacun de venir essayer une fois gratuitement en s’inscrivant au préalable : "La sophrologie est particulièrement recommandée pour accroître la confiance en soi à l’occasion d’un événement important tels des examens, une hospitalisation, des entretiens d’embauche, des compétitions sportives. Et aussi pour affronter toutes les problématiques liées au stress comme les tensions musculaires, les douleurs, l’insomnie, l’anxiété, l’état dépressif…"

Contact au 06 28 65 03 40.