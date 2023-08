A l’approche de la rentrée, les femmes se disent "deux fois plus stressées" que les hommes

(ETX Daily Up) - Loin de prendre des vacances, la charge mentale des femmes, déjà très présente toute l’année, s’amplifie pendant les congés, confirme une nouvelle étude Ifop publiée ce mardi 29 août.

Réalisée pour le site Bons Plans Voyage New York, l’enquête passe au crible la charge mentale des femmes, défiant toute idée que l’on pourrait se faire des vacances : 53% des sondées déclarent s’être plus chargées des tâches du foyer que leur conjoint durant leurs congés estivaux, 39% estiment en avoir fait "à peu près autant" et seulement 8% pensent en avoir fait "moins" que leur conjoint. Les femmes étaient par exemple beaucoup plus nombreuses à s’occuper la lessive (69% contre 11% des hommes). La préparation des repas semble également avoir largement incombé à ces dernières (48% contre 28% des hommes)... sauf lorsqu’il s’agissait de se frotter à l'art du barbecue, situation dans laquelle 51% des hommes (contre 25% des femmes) n’ont pas hésité à prendre les commandes !

Et la liste des corvées est loin de s’atténuer lorsque la fin des congés arrive : valise à défaire, linge à laver, fournitures scolaires à acheter… Autant de tâches assurées en grande majorité par les femmes de la maison. La perspective d’un retour à la vie quotidienne et à ses problèmes constitue d’ailleurs une source de préoccupation beaucoup plus lourde chez les femmes (60%) que chez les hommes (47%). A ce "burn-out domestique", s’ajoute le stress financier : "28% ont fini leurs congés avec moins de 100 euros sur leur compte bancaire, 9% déclarant même avoir fini leurs vacances à découvert", souligne l’enquête. Les hommes sondés reconnaissent eux-mêmes qu’ils sont deux fois plus nombreux (56% contre 28%) à se sentir plus reposés que leur conjointe après les vacances, surtout quand les couples sont partis avec leurs enfants.

Ce n’est pas la première enquête à mettre en lumière la charge mentale des femmes pendant les vacances estivales et tout particulièrement celle qui pèse sur les mères. Le phénomène est tellement répandu qu’il a même donné naissance à une tendance dont on parle de plus en plus : la momcation. Un mot-valise anglais qui fait référence aux mères qui décident de plaquer pères et enfants le temps de faire un break en solo ou avec des amis. L’idée ? S'accorder du temps pour soi et s'épanouir en dehors de son rôle de mère, par exemple en renouant avec certains aspects de sa personnalité. Ces "breaks" permettent surtout de reprendre ses tâches du quotidien en ayant fait le plein de pensées et d'expériences positives… Les mamans ont elles aussi besoin de souffler, et pas seulement quelques jours dans l’année !

Etude Ifop réalisée pour Bons Plans Voyage New York du 18 au 21 août 2023 auprès d’un échantillon de 2.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, incluant 1.364 personnes en couple.