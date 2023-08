Incendies de forêt : la fumée pourrait nuire à la santé du cerveau, révèle une étude

(ETX Daily Up) - De la Grèce à Hawaï en passant par le Canada, nombreux sont les pays qui ont été sévèrement touchés par les incendies cet été, avec tout ce que cela représente sur les plans environnemental et sanitaire. Outre ses effets respiratoires et cardiovasculaires, l'inhalation de ces fumées serait également néfaste pour la santé du cerveau, jusqu'à induire des troubles neurocognitifs ou de l'humeur, comme le révèle une nouvelle étude.

De plus en plus fréquents et intenses, les épisodes de sécheresse et de canicule favorisent les départs de feux de forêt qui peuvent alors se propager rapidement du fait du vent ou de la nature de la végétation et du sol, jusqu'à devenir parfois incontrôlables. On l'a vu cet été en Grèce, mais également en Amérique du Nord, dans le Pacifique, en Afrique du Nord, et dans le reste de l'Europe.

Un phénomène qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement, ainsi que sur la santé, comme l'a récemment rappelé l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). L'organisme français explique notamment que l'inhalation de ces fumées, qui peuvent générer des particules en suspension, du monoxyde de carbone, et autres substances chimiques, peut être à l'origine d'effets respiratoires et cardiovasculaires, et qu'elle fragilise tout particulièrement les pompiers, et les personnes atteintes d'affections respiratoires chroniques et de maladies cardiovasculaires.

Mais l'impact sur la santé pourrait être encore plus important. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'University of New Mexico's Health Sciences, qui établit un lien entre la fumée des incendies de forêt et la santé du cerveau. Leurs recherches, publiées dans le Journal of Neuroinflammation, révèlent plus spécifiquement que l'inhalation de ces fumées pourrait être responsable d'une inflammation du cerveau, laquelle persisterait au moins un mois. "Le processus inflammatoire affecte l'hippocampe - la région du cerveau associée à l'apprentissage et à la mémoire - en modifiant les neurotransmetteurs et les molécules de signalisation", explique le professeur Matthew Campen, l'un des auteurs de l'étude, dans un communiqué.

Un risque de troubles neurocognitifs

Pour les besoins de leurs travaux, les scientifiques ont exposé des rongeurs à la fumée d'un feu de bois un jour sur deux, et ce pendant deux semaines. A l'issue de l'expérience, ils ont identifié des réponses pro-inflammatoires et anti-inflammatoires lorsque d'infimes particules de fumée sont parvenues à traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE) - dont la fonction est de faire obstacle, entre autres, au passage de substances étrangères, parfois toxiques, et autres agents pathogènes, dans le cerveau. Par ailleurs, ladite inflammation ne serait pas passagère et pourrait même s'inscrire dans le temps.

"Nous avons pu mesurer l'amplitude et la durée de la réponse inflammatoire. Nous nous attendions à ce qu'elle soit beaucoup plus courte. Certaines ont progressé jusqu'à 28 jours et nous n'avons pas constaté de résolution complète, ce qui nous a beaucoup inquiétés", affirme David Scieszka, qui a dirigé ces recherches. Une observation d'autant plus alarmante que les incendies de forêt se multiplient à travers le monde, exposant un nombre croissant d'individus à ces fumées néfastes pour la santé.

D'après les chercheurs, "la neuroinflammation est à l'origine de toutes sortes de problèmes dans le cerveau, notamment la démence, la maladie d'Alzheimer, mais aussi des altérations du développement neurologique au début de la vie et des troubles de l'humeur tout au long de la vie". Et d'ajouter : "Si vous êtes pompier ou un simple citoyen d'une communauté qui a été exposée à ces fumées dramatiques, vous risquez de souffrir de troubles neurocognitifs ou de troubles de l'humeur des semaines, ou des mois, après l'événement".

En cas d'incendies de forêt, le gouvernement français, à travers son site Service-public.fr, recommande de rester à l'intérieur de son habitation - à condition que celle-ci ne soit pas en danger - et de boucher les aérations. Il est également préconisé d'appliquer un linge humide sur la bouche et le nez pour ne pas inhaler la fumée. Quant aux scientifiques, ils conseillent de leur côté de porter un masque N95, conçu pour filtrer les particules potentiellement nocives pour la santé.