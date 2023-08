Réquista. L’Auto Rétro aveyronnais enclenche la 36e édition de sa rencontre annuelle

L’Auto Rétro Aveyronnais propose les 9 et 10 septembre son rendez-vous de Réquista, carrefour et rencontre de tous les collectionneurs durant deux jours. L’année 2023 marque la 36e édition de cette rencontre de véhicules anciens et de collections, manifestation qui permet à chacun de rencontrer toutes sortes de collectionneurs venus d’autres horizons, et de partager avec eux la passion des véhicules anciens et de collections.

Toute la journée du samedi et du dimanche, les rues seront comme à l’habitude envahies par les exposants de la bourse d’échange, et de la foire à la brocante et vide-greniers. Coté véhicules anciens et de collections, le samedi est consacré à ceux qui aiment rouler avec leur voiture, et surtout découvrir l’Aveyron.

Programme des deux journées

Samedi 9 septembre- 9 h accueil au parc fermé des équipages, remise du Road Book. À 10 h 30 départ de la promenade touristique "Découverte de l’Aveyron" trajet de 163 km le déjeuner sera pris à La Cavalerie, avec visite de la cité médiévale et des remparts, ensuite retour sur Réquista (arrivée prévue à 18 h 30).

Dimanche 10 septembre. À partir de 9 h accueil au parc fermé pour la remise des dossiers, des plaques, et du programme. À 11 h précises pour dégourdir les vieilles mécaniques, une petite promenade touristique de 48 kilomètres sur les routes départementales au nord de Réquista. Arrêt traditionnel de midi dans une commune du canton, qui accueillera les équipages pour partager le verre de l’amitié.

Vers 13 h 15 retour à Réquista, pour le repas pris en commun au restaurant, moment de convivialité et de rencontre entre les équipages.

À 17 h rendez-vous devant l’Hôtel de Ville pour la remise des prix, et le vin d’honneur offert par la mairie, pour clôturer cette journée.