Onet-le-Château. Le Département au soutien de la commune pour mieux accompagner ses projets

À travers son projet départemental "l’Aveyron se bouge", le département souhaite renforcer sa mobilisation en faveur du développement des territoires aveyronnais. Il entend, de par ses nombreuses compétences, être acteur de l’aménagement du territoire aux côtés des communes et des intercommunalités, en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs projets, à l’appui de partenariats techniques et financiers "Travailler en partenariat avec les acteurs locaux est le fer de lance du département de l’Aveyron et de notre projet. Nous savons que pour réussir, l’Aveyron a besoin de tous et de chacun. Afin d’apporter des réponses adaptées, nous avons créé une nouvelle génération de contrat : le CPAT. Déjà une dizaine de communes l’ont signé, quarante sont en cours et aujourd’hui (NDLR : vendredi 25 août) c’est avec la ville d’Onet-le-Château que nous signons", résume Arnaud Viala, le président du conseil départemental.

"Cette démarche est pertinente, c’est la concrétisation d’un partenariat fidèle et d’une ambition commune. La signature du CPAT finalise un minutieux travail préparatoire, mené en cohérence, en complémentarité et en bonne intelligence. C’est sans aucun doute le point de départ d’un partenariat harmonieux entre la Ville et la collectivité départementale, pour le plus grand bénéfice des habitants, ce sera notre chemin pour la fin de la mandature", analyse le maire Jean Philippe Keroslian.

Dix thématiques

Dans le cadre de ce contrat, dix thématiques définissent la feuille de route pour les années à venir :

- Solidarités humaines, en renforçant la coordination département/commune,

- Soutien aux seniors, dans l’accompagnement aux projets de la résidence seniors et de "l’Ehpad de demain",

- Développement des actions "Parentalité", au sein du Patio,

- Amélioration de l’offre médicale en accueillant de nouveaux professionnels,

- Promotion de la culture, en confortant l’attractivité de La Baleine, du Krill, de l’Athyrium…

- Renforcement de l’identité du Château et de sa notoriété,

- Amélioration énergétique des bâtiments municipaux,

- Développement des mobilités douces et des chemins de randonnées,

- Aménagement urbain et routier sur la RD988, la RN88, sur les entrées de ville (san Pau…) ou des carrefours (place des artistes…),

- Développement ou modernisation des équipements publics.

Un référent unique

Plusieurs services et compétences seront mobilisés au sein du conseil départemental pour assurer cet accompagnement qui s’attachera à appréhender la faisabilité technique, opérationnelle et financière des projets de la commune.

Celle-ci disposera d’un interlocuteur et référent technique privilégié, en la personne de Sébastien Durand, qui coordonnera les différentes interventions, favorisera les échanges et assurera le suivi en lien avec les conseillers départementaux du territoire.