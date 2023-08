Espalion. Tout St-Côme a fait la fête dans la bonne humeur

C’est une des dernières des fêtes votives de l’été sur le Nord-Aveyron mais c’est certainement une des plus animées.

Cette année encore les présidents Joris Revel et Alexandre Capelle et toute leur équipe du comité des fêtes avaient concocté un programme de trois jours pour tous les goûts et pour tous les âges. Ceci en réussissant à mobiliser la jeunesse Saint-Cômoise et le soutien du milieu associatif du village. Sans oublier les amis de Salgues et de Lassouts qui ne manquent jamais l’occasion d’apporter leur joyeuse contribution.

Musique et gastronomie

Dès vendredi après-midi la société de pétanque proposait un concours amical en doublette. En soirée, l’apéro-concert-tapas animé par La Purée et La Déryves a rassemblé toutes les générations. Samedi, malgré l’orage qui a obligé de se mettre à l’abri en soirée, les burgers des quilles suivi du concert avec le groupe Pyramide ont fait le plein. Dimanche matin les tripous de la société de chasse ont été à la hauteur de leur réputation et explosé tous les records de fréquentation. L’après-midi, traditionnel clou de ces festivités, le défilé de chars a drainé sur St-Côme tous les "festayres" des environs sans oublier les derniers vacanciers. Précédés par la banda de la Clau de Portet-sur-Garonne, les chars sur le thème "les émissions télé" ont montré que la jeunesse du village (et des alentours) avait de l’imagination et le sens de la fête avec des versions "revisitées" de The Voice, Intervilles, Camping Paradis, Koh-Lanta, la Poutre infernale et le Mur des champions, Histoire Naturelle… Un cortège suivi d’un convoi de vieux tracteurs du club des Vieilles Bielles de l’Aubrac toujours prêt à répondre présent pour apporter sa contribution aux animations.

L’aligot-saucisse de fin de soirée a permis de patienter jusqu’à l’heure du feu d’artifice marquant la fin de ces trois journées festives.