Espalion. Diverses sorties en famille et ateliers sont au menu

Cuisiner ensemble, partager des moments conviviaux toutes générations confondues : c’est le cœur du projet "Du champ à l’assiette" proposé par le Centre Social.

Mercredi 1er mai, à 10 heures, rendez-vous au four à bois d’Espalion.

Un atelier de fabrication de pizza est proposé aux familles : préparation de la pâte, découpe des légumes, confection de la pizza. Chacun pourra mettre la main à la pâte ! Mathieu préparera le feu dans le four à bois, et montrera comment cuire les pizzas, pour les déguster ensuite ensemble en plein air. Le nombre de places étant limité, une inscription est nécessaire. En début d’après-midi, les habitants pourront profiter du four encore chaud pour venir cuire leur préparation faites à la maison.

Le samedi 4 mai, à 14 heures, rendez-vous à la ferme maraîchère Terra Delun à Saint-Côme-d’Olt. En visitant la ferme vous pourrez en apprendre plus sur la vie du sol, la biodiversité et le lien avec la culture des légumes. Sans inscription, 711, route de Lassouts, Terra Delun.

Renseignements au Centre Social : 05 65 48 92 66 ou csiee.famille@orange.fr

Signer avec bébé

Communiquer simplement et très tôt avec son bébé, c’est possible ! En associant le geste à la parole, votre tout-petit va s’initier progressivement au langage. Bien avant de savoir parler, il pourra grâce aux signes communiquer avec son entourage et exprimer ses besoins et ses envies. L’utilisation des signes évite les frustrations, l’énervement qu’un bébé peut ressentir lorsque son parent ne répond pas à sa demande initiale. Cela apporte également une sérénité au sein du foyer et des moments de partages avec son enfant.

Le bébé apprenant par mimétisme, il est possible de signer de la naissance jusqu’à ce qu’il ait acquis la parole, et même après. Un cycle de 3 ateliers animés par Fany Poujol est proposé. Les 2 derniers ateliers auront lieu les lundis 6 mai et 3 juin de 10 heures à 11 heures.

Tarif pour le cycle : 9 € par famille adhérente, 15 € par famille non adhérente (adhésion 10 euros/an)

Les places sont limitées ; l’inscription est obligatoire au 05 65 48 92 66 ou par mail parent@cs-espalionestaing.fr

Portage physiologique

Des ateliers tout doux pour les parents ou toute personne souhaitant pratiquer le portage physiologique avec un nouveau-né, un bambin ou un enfant, ou les futurs parents. Marjorie Leite, monitrice de portage certifiée, vous donne d’abord les bases d’un portage physiologique.

Puis vous pouvez ensuite vous familiariser avec les différents moyens de portage existants et trouver celui qui convient le mieux à vos besoins et à ceux de votre bébé.

Vous pouvez amener votre matériel si vous en avez. Le Centre Social met également des écharpes, porte-bébés, sling… à disposition ou à l’emprunt pour une durée d’un mois.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

Tarif d’un atelier : 3 euros pour les adhérents du Centre Social, 5 euros pour les non-adhérents (adhésion 10 euros/an)

Prochaine date à retenir : lundi 13 mai de 9 heures à 11 heures.