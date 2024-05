Espalion. Dernière journée positive pour les dames par équipe

La rencontre s’est déroulée à Réalmont dans le Tarn dans une excellente ambiance. Vesela, Sophie et Marie-Claude ont remporté chacune leur simple. Ce ne fut pas toujours facile avec deux matchs en 3 sets de près de trois heures chacun, dont un sous un soleil estival imprévu. Le tout comme de coutume dans le plus grand fairplay et la bonne humeur. À 3 à 0 pour Espalion la victoire était déjà assurée. Après un petit grignotage car il était déjà plus de 15 heures, Vesela et Sophie se sont imposées en double et la journée s’est clôturée par un délicieux tajine. Un dimanche très très convivial qui assurera sûrement la montée en division supérieure l’année prochaine.

Le leur côté, les messieurs de l’équipe 2, Jean-Philippe, Jean-Baptiste, Matthew, Valentin et Yoann remportent leur rencontre à domicile face à Onet sur le score de 5 à 1. Le maintien est en bonne voie et même une montée inenvisageable en cas de victoire lors des deux dernières rencontres à domicile contre Causse Comtal puis en déplacement le 26 mai à Mazamet.