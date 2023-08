Paris : à la rentrée, fin de la trottinette en libre-service

La convention d’occupation du domaine public avec les opérateurs prend fin ce jeudi. Elle fait suite à un référendum citoyen proposé en avril dernier, aux Parisiennes et Parisiens inscrits sur les listes électorales ont voté.

Suite au vote en avril dernier, pour lequel les Parisiens s’étaient exprimés dans un référendum sur la fin des trottinettes électriques en libre-service dans Paris Intra-muros, les trois opérateurs proposant jusqu’alors ce service de mobilité douce (Dott, Lime et Tier Mobility), ont donc désormais jusqu’au 31 août 2023 à minuit, pour enlever des rues de la capitale les 5 000 trottinettes électriques qui s'y trouvent.

En effet, le dimanche 2 avril dernier, les Parisiennes et Parisiens inscrits sur les listes électorales étaient invités à voter « Pour ou contre les trottinettes en libre-service » dans l’un des 203 bureaux de vote déployés pour l’occasion, avant que la Ville de Paris ne prenne sa décision.

À l’issue de cette journée de vote inédite, la commission de contrôle, instance collégiale indépendante visant à garantir le bon déroulé du scrutin, a proclamé les résultats, par l’intermédiaire de son Président, Yves Charpenel.

103 084 Parisiens se sont exprimés et 89,03 % d'entre eux ont voté pour la fin des trottinettes en libre-service à Paris.

« Je veux remercier chaleureusement l’ensemble des Parisiennes et Parisiens qui ont répondu présents en se rendant aux urnes tout au long de la journée. Grâce à leur mobilisation, cette première votation est une belle réussite démocratique pour notre ville et je m’en réjouis. Une fois de plus Paris innove. Je veux aussi saluer l’ensemble des agents municipaux qui ont assuré le bon déroulement des opérations dans les 203 bureaux de vote ainsi que les membres de la commission de contrôle. Ce soir, les Parisiennes et les Parisiens qui se sont exprimés se sont très massivement prononcés contre les trottinettes en libre-service. Leur message très clair devient dès à présent notre feuille de route. Avec mon équipe, nous donnerons suite à leur décision comme je m’y étais engagée » a déclaré Anne Hidalgo, Maire de Paris, à la suite de la proclamation des résultats.