Tousart, Rodelin, Poaty, Coudert… Ces footballeurs aveyronnais à suivre

Ils ne sont pas nombreux, mais ils font la fierté du département : plusieurs joueurs aveyronnais évolueront au plus haut niveau, cette saison, en dehors du club ruthénois. De l’incontournable Lucas Tousart, qui retrouvera la Ligue des Champions, à l’ancien espoir Ronny Rodelin, zoom sur les joueurs à suivre.

Lucas Tousart : Union Berlin (Allemagne)

Lucas Tousart Reproduction L'Aveyronnais

Longtemps ciblé par le célèbre Napoli, champion d’Italie, Lucas Tousart a finalement fait le choix cet été de rester à Berlin. Mais en changeant de couleurs… Après trois saisons sous celles de l’Hertha en Bundesliga, dont une dernière ponctuée par une descente en deuxième division allemande, le Rignacois a rejoint le rival historique et voisin : l’Union. Il évoluera ainsi toujours au plus haut niveau et retrouvera surtout la Ligue des Champions, puisque son nouveau club a décroché une qualification historique, la saison dernière en terminant 4e derrière le Bayern, le Borussia et Leipzig. Le goût de ces grandes soirées européennes n’est cependant pas nouveau pour l’Aveyronnais. Car souvenez-vous : Lucas Tousart avait ébloui l’Europe, en 2020, sous les couleurs de Lyon. Un soir de 8e de finale, dans un Groupama stadium bouillant, celui qui a fait ses classes au Rodez Aveyron football signait l’exploit d’inscrire le but victorieux face à l’armada italienne. Quelques mois plus tard, e Hertha, alors ambitieux, se l’offrait pour… 25 millions d’euros ! L’Union a, lui, déboursé trois millions. Lucas Tousart y évoluera sous les ordres de l’entraîneur suisse, Urs Fischer, et jouera notamment aux côtés de l’ex-monégasque Kevin Volland.En attendant de revoir l’Aveyronnais sur ses terres où il prend toujours plaisir à revenir et revoir ses amis d’enfance, on ne peut que lui souhaiter bonne chance, viel Glück en langue allemande.

Ronny Rodelin : Servette Genève (Suisse)

Ronny Rodelin Reproduction L'Aveyronnais

Ancien grand espoir du Rodez Aveyron football, avec lequel il a commencé sa carrière en seniors, au niveau National (saison 2008-2009), Ronny Rodelin a depuis connu de nombreuses expériences en Ligue 1 et Ligue 2 (Nantes, Caen, Lille, Guingamp). Aujourd’hui âgé de 33 ans, le longiligne attaquant, originaire d’Onet-le-Château, évolue en première division suisse, sous les couleurs du Servette Genève. Grand ami d’un certain Dimitri Payet – tous deux sont nés à La Réunion –, Ronny Rodelin est passé proche de jouer la Ligue des Champions, cette saison. Car avec les siens, il a récemment échoué lors du dernier tour préliminaire face aux Écossais du Glasgow Rangers. Un match aller-retour dans lequel un certain David Douline, ancien joueur du Raf et nouveau coéquipier de Rodelin, s’est malheureusement illustré en récoltant un carton rouge… Les Genevois sont reversés en Europa League. L’occasion de revoir Ronny Rodelin, qui sait, face à un club français : Marseille,Rennes ou Toulouse.

Porgan Poaty : Lausanne Sport (Suisse)

Morgan Poaty Reproduction L'Aveyronnais - ROUALDES Mathieu

Formé à Montpellier, passé par Guingamp puis Troyes, Morgan Poaty s’apprête à découvrir un nouveau championnat, dans quelques jours. Après deux saisons en deuxième division belge, au RFC Seraing, l’Espalionnais vient de signer en Suisse, au Lausanne Sport, septième de l’élite la saison passée. Une arrivée remarquée pour le latéral gauche… international. Car depuis 2021 et un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations face au Togo, la République du Congo fait régulièrement appel à l’Aveyronnais. De quoi rendre fier sa famille et surtout son papa, Rodrigue, originaire du Congo et bien connu dans le football aveyronnais.

Grégoire Coudert : Brest (Ligue 1)

Grégoire Coudert Reproduction L'Aveyronnais

Le Rodez Aveyron football reste son « club de cœur », comme il le dit. C’est d’ailleurs dans la préfecture aveyronnaise, où il est né en 1999, que Grégoire Coudert a enfilé pour la première fois une paire de gants. Avant de déménager, avec ses parents, en Corrèze, lors de son adolescence et de ne jamais quitter son rêve d’évoluer au plus haut niveau dans le monde très fermé des gardiens de but. Ce rêve, Grégoire Coudert l’a réalisé il y a peu en rejoignant Brest et la Ligue 1. Cette saison, il sera la doublure de Marco Bizot et devrait ainsi pouvoir s’illustrer en Coupe de France. Voire davantage ? L’ancien international U19 se dit prêt ! À suivre.

Matéo Loubatières : Bastia (Ligue 2)

Matéo Loubatières Midi Libre - JEAN-MICHEL MART

À seulement 19 ans, le Ruthénois Matéo Loubatières vit sa toute première expérience dans le football professionnel, à Bastia en Ligue 2. Formé à Montpellier, le milieu relayeur avait déjà eu l’opportunité de côtoyer la Ligue 1, la saison passée, avec le MHSC en apparaissant sur quatre feuilles de match.À Bastia, son objectif est des plus simples : « Gagner du temps de jeu ». Et pourquoi pas retrouver Rodez lors des deux confrontations : à Paul-Lignon le 21 octobre et sur l’île de beauté le 17 février.

Ayoub Ouhafsa : Sans club

Il aurait pu être le troisième joueur aveyronnais à évoluer au plus haut niveau en Suisse. Mais le Millavois, Ayoub Ouhafsa, n’a pas poursuivi son aventure à Neuchâtel Xamax. L’ancien attaquant du Rodez Aveyron football (55 matches, 6 buts en Ligue 2) est aujourd’hui libre et à la recherche d’un nouveau challenge.