Castelnau-de-Mandailles. La fête de Castelnau, une véritable réussite

La fête de la Saint-Roch organisée par le Foyer Rural de Castelnau de Mandailles a été une réussite malgré la canicule.

Dès le vendredi, un grand succès pour le quine ou il a fallu dresser des tables à l’extérieur de la salle des fêtes pour placer tout le monde. Les gagnants sont repartis des étoiles dans les yeux, les autres participants joyeux d’avoir passé un excellent moment. Pendant ce temps la fête battait son plein à l’Auberge de Castelnau qui proposait une paella géante animée par l’excellent Christophe Martel. Les très nombreux convives ont pu festoyer jusqu’à tard dans la nuit.

Le samedi après-midi les jeunes du foyer avaient organisé une première, un tournoi de rugby à cinq. Cela faisait longtemps que le stade de Castelnau n’avait pas connu une telle animation. Le Castel Country 12, en début de soirée, a donné une très belle prestation en même temps qu’une initiation qui eut un franc succès. Ce sont encore les jeunes du foyer qui ont animé la suite de la soirée avec un apéro concert accompagné d’une truffade chipolatas. Tant de participants, qu’après avoir épuisé la truffade il a fallu servir de l’aligot. Un grand merci au groupe Lou Duganel qui a su enchanter, comme à son habitude, ce nombreux public. Le dimanche matin plus de 300 gourmets sont venus déguster les tripoux, clef de voûte de la fête. Il n’y avait qu’à voir les mines satisfaites, et parfois rougies par quelques verres de vin blanc, pour être certain que les tripoux avaient parfaitement rempli leur mission. Dans l’après-midi, écrasée de chaleur, les animations ont commencé tard. Le tiercé de tracteurs tondeuses a bien amusé la foule.

Le résultat dans l’ordre 9-2-7 n’a été découvert par personne. Lus Tournéjaïres et Pierrot Musette ont donné la touche folklorique. Le soir plus de 160 convives ont dégusté l’aligot saucisse. Le talentueux Pierrot Musette et son orchestre ont tout donné pour animer la soirée malgré un parterre de danseurs réduit que la folle chaleur avait épuisé.

Le poids du tracteur a été trouvé par Philippe Vaccarella, il remporte une bouteille d’un célèbre apéritif anisé. Alain Andrieu a su deviner la hauteur du jambon, il pourra s’en régaler. M. Bonal de Saint Côme a remporté un autre jambon à la tombola.

Un immense merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et leur bonne humeur pour que cette fête soit réussie.