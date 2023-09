Aveyron : encore trois jours pour faire le plein d'animations avant la rentrée des classes

Voici une liste non exhaustive d'idées de sorties pour ce vendredi 1er septembre, samedi 2 septembre et dimanche 3 septembre dans le département.

Vendredi 1er septembre

Alrance.

- Fête de la Capelle-Farcel, concours de belote, à 20 h 30.

Bouillac.

- Concours de belote, à 20 h 30.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Comps-la-Grand-Ville.

- Cinéma en plein air avec le film "Indiana Jones" (repli à la salle des fêtes si mauvais temps), à 20 h 30.

Decazeville.

- Visite guidée du chemin de croix de Gustave Moreau à l’église de Notre-Dame, à 15 heures, rendez-vous à l’office de tourisme.

Florentin-la-Capelle.

- Soirée dansante, à 20 h 30, à la salle des fêtes de La Capelle.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Exposition de photos : Loz Evation expose "Aubrac terre de vie", à l’office de tourisme.

La Loubière.

- Concert avec le groupe « La Déryves », sur la place de la fontaine à Lioujas.

Luc.

- Concours amical de quilles ainsi que d’autres animations et repas poulet sauté, au terrain de quilles de Calzins.

Moyrazès.

- La randonnée des cavaliers de Moyrazès : à 17 heures, salle des arméniès.

Mur-de-Barrez.

- Projection de la comédie « Yannick », à 20 h 30, à la salle Bertrand-Tavernier.

Naucelle.

- Le forum des associations, de 18 heures à 21 heures, à la salle des 2 viaducs.

- Portes ouvertes de l’école de danse des Clavelous (à partir de 6 ans), de 20 h 30 à 21 h 30, au gymnase.

Rieupeyroux.

- Golf : initiation gratuite.

Rodez.

- La caravane du sport propose une quinzaine d’activités sportives, de 15 heures à 19 heures, place de la Cité.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Repas de quartier organisé par le centre social au centre-bourg.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Fête du melon : jeux en Pays ségali et remise des maillots à 19 h 30 ; dégustations de bières, soupe au fromage et musique irlandaise, à Jouels.

Villefranche-de-Rouergue.

- Les Hauts parleurs : fête rue Alibert, 20 heures, le lukaraoké.

Samedi 2 septembre

Alrance.

- Fête de la Capelle-Farcel : aubades, manège et château gonflable ; 20 heures, repas paella animé par No Soucy ; minuit, bal disco avec Média laser.

Baraqueville.

- Soirée paella et concert du duo Somasada, à la microbrasserie.

Bouillac.

- Concours de belote, à 20 h 30.

- Journée nautique avec le club d’aviron : aviron, pédalo, canoë… pique-nique partagé, à partir de 10 heures.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Castelnau-de-Mandailles.

- Fête de Condamines : repas dansant avec l’orchestre Jean-François Mezy, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Colombiès.

- Jeux en Pays ségali : 9 h 30, randonnées et pétanque ; 10 heures, course à VTT ; restauration sur place ; 14 heures, tir à l’arc et jeu de quilles, pétanque ; 17 heures, tir à la corde ; 20 h 30, marché gourmand et animation musicale,

Decazeville.

- Grand déstockage d’affiches collectors, au cinéma La Strada.

Espalion.

- Cinéma en plein air à Alayrac avec la comédie « Astérix et Obélix : mission Cléopâtre « (repli à l’église si mauvais temps), à 20 h 30, à Alayrac.

- Recyclette : apporte un objet cassé et on le répare ensemble, de 9 heures à 12 heures, quai du 19-mars-1962.

Estaing.

- Braderie théâtralisée : expositions des objets, à 14 heures, salle d’animation.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Exposition de photos : Loz Evation expose "Aubrac terre de vie", à l’office de tourisme.

Laissac.

- Réflexion et échange sur l’îlot Vigarié, à 11 heures.

Lestrade-et-Thouels.

- Fête à Lestrade : 15 heures, concours de pétanque en doublettes, 21 heures, méchoui animé par Frédéric Vernhet et bal dansant,

Livinhac-le-Haut.

- Portes ouvertes de l’école de foot des Rives du Lot pour les enfants de 5 à 10 ans, de 10 heures à 12 heures, au stade.

Luc.

- Concours amical de quilles ainsi que d’autres animations et repas poulet sauté, au terrain de quilles de Calzins.

Marcillac-Vallon.

- Apéro-concert à 19 h 30 ; retransmission sur écran géant du premier match de coupe du monde de rugby ; 23 heures, concert avec le groupe « Duo à deux » ; restauration sur place (sous le platane, salle des fêtes si mauvais temps), à 19 h 30.

Le Monastère.

- Forum des associations, à 16 heures, à la salle polyvalente.

Moyrazès.

- La randonnée des cavaliers de Moyrazès : randonnée cavaliers et quads ; 8 heures à la salle des arméniès, café ; 9 heures, départ des cavaliers ; 10 heures, départ des quads ; 13 heures, repas ; 14 heures, suite du parcours ; 18 heures, retour ; 20 heures.

Naucelle.

- Concert de hautbois, de flûte à bec, de violon et d’orgue, à 17 h 30, en l’église Saint-Martin.

- Exposition invitée des Cauhapés, Melie et Bernat, fille et père. Vernissage à 11 h 30, chez le Can dans la rue du four.

Rieupeyroux.

- Golf : initiation gratuite.

- 26e édition du festival de cinéma des Rencontres à la campagne : projection, apéro concert et inauguration à partir de 18 heures.

- Le forum des associations : 10 h 30, démonstration de karaté ; 11 h 30, danse folklorique ; de 10 heures à 11 h 30, football, basket et tennis, de 10 heures à 17 heures, à la Maison pour tous.

Rodelle.

- Fête de Saint-Julien-de-Rodelle : 15 heures, concours de pétanque et randonnée pédestre ; 19 h 30 apéro-concert, restauration sur place ; 23 heures soirée DJ.

Rodez.

- Initiation au judo avec le club Rodez Aveyron, à 10 heures, place de la Cité, et à 14 heures, au complexe sportif de Vabre.

Saint-Christophe-Vallon.

- Portes ouvertes du club Vallon Causse volley, de 16 heures à 18 h 30, au complexe sportif.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Artistes et sculpteurs, à la galerie Lenoir.

- Jeux à la ludothèque, de 14 heures à 17 heures, à la ludothèque.

- Séance de dédicaces de Bernard Teral, de 10 heures à 12 heures, à la Maison de la presse.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Radegonde.

- Fête : 17 h 30, remise de prix du concours photo ; 18 heures, arrivée du Raid2 ; 19 h 30, marché gourmand musical et buvette,

- Fête votive (concours photos "Mon saintra"), à 17 h 30.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

- Marché gourmand, à 19 heures, sur la place du Griffoul.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Fête du melon : 8 h 30 rando gourmande ; 14 heures, concours de pétanque ; 20 h 30 représentation théâtrale en occitan (à la salle des fêtes), à Jouels.

Taussac.

- Fête patronale : 14 heures, concours de pétanque ; 20 h 30, concours de belote, dans le bourg.

Villefranche-de-Panat.

- Aubade aux habitants ; 20 heures, repas paella animé par No Soucy ; minuit, bal disco avec Média laser,

Villefranche-de-Rouergue.

- Initiation et démonstration de peinture, sous la halle.

Villeneuve.

- Concert Pause chanson par C. et M. Vivoux, à la brasserie les Arcades.

Dimanche 3 septembre

Alrance.

- Fête de la Capelle-Farcel : manège et château gonflable ; 8 heures, petit-déjeuner salé-sucré ; 11 h 30, dépôt de la gerbe de fleurs ; 14 heures, concours de pétanque en doublettes ; 14 h 30, théâtre ; 17 heures, thé dansant ; 20 h 30, repas animé (truffade-rôti).

Baraqueville.

- Marché d’été, sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bouillac.

- Concours de belote, à 20 h 30.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Cantoin.

- Repas amical et dansant à Graissac animé par Tonus musette, à 12 heures, à la salle des fêtes.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Coubisou.

- Fête au village du Causse : 8 heures, tripous et tête de veau ; vide-greniers ; 14 heures, concours de belote ; 17 h 30, tirage de la tombola.

Decazeville.

- Grand déstockage d’affiches collectors, au cinéma la Strada.

Druelle.

- Visite au prieuré du Sauvage, de 14 heures à 18 h 30.

Estaing.

- Braderie théâtralisée : 10 heures, expositions des objets ; 15 heures, ventes des objets, à 10 heures, à la salle d’animation.

Graissac.

- Repas dansant du comité des fêtes, à 12 heures, à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Lestrade-et-Thouels.

- Fête à Lestrade : 8 heures, déjeuner aux tripous, randonnée pédestre ; 12 heures, burger-frites ; 15 heures, balade à moto et quad, concours de pétanque, vélos fleuris, château gonflable ; 20 heures, sardinade et concert,

Mouret.

- Concert d’orgue, de flûte et de cabrette, à 17 heures, en l’église.

Moyrazès.

- La randonnée des cavaliers de Moyrazès : randonnées cavaliers, pédestre et VTT ; 8 heures, petit-déjeuner ; 9 heures, départ ; 13 h 30, à la salle des arméniès.

Naucelle.

- Exposition invitée des Cauhapés, Melie et Bernat, fille et père.

Rieupeyroux.

- Golf : initiation gratuite.

- 26e édition du festival de cinéma des Rencontres à la campagne.

Rodelle.

- Fête de Saint-Julien-de-Rodelle : 8 heures, petit-déjeuner sucré-salé ; 9 heures, ball-trap ; 12 heures, repas ; 15 heures, animations diverses.

- Rodelle en musique : animation gratuite sur inscription, à 10 heures.

Saint-Geniez-d’Olt.

- La balade d’Olt à l’Aubrac : découverte du Puech de Verlac ; 8 heures, départ des cavaliers ; 8 h 30, départ des randonneurs, dans le cloître.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30, à Orlhaguet.

Sainte-Radegonde.

- Fête : vide-greniers, 9 heures, départ de la rando Téléthon, exposition de voitures et mobs anciennes et des photos du concours, démonstration de judo, visite du clocher, escape game, jeux en bois ; 12 heures repas ; escape game l’après-midi,

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Fête du melon : déjeuner aux tripous ou tête de veau, vide-greniers, festival d’accordéon, dégustation gargantuesque, concours du plus gros mangeur de melon, manèges, repas dansant, à Jouels.

Taussac.

- Fête : 8 heures, petit-déjeuner ; 13 heures, repas dansant, dans le bourg.

Villefranche-de-Panat.

- Aubades aux habitants : 8 heures, petit-déjeuner aux tripous ou sucré ; 11 h 30 dépôt de la gerbe de fleurs ; 14 heures, concours de pétanque ; 14 heures, théâtre ; 17 heures, thé dansant ; 20 h 30, truffade-rôti et animation avec Guillaume Fabre.

Villefranche-de-Rouergue.

- Initiation et démonstration de peinture, sous la halle.