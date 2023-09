Jeux Olympiques à Paris : dialogue entre culture et sports

Jusqu’à la mi-septembre, le Festival Formes Olympiques rythme l’été parisien, associant l'art, le sport et l'olympisme. Ouverts à tous et gratuits, les évènements s'inscrivent dans les valeurs de Paris 2024 et dans le cadre de l'Olympiade Culturelle.

Le festival s'inscrit dans le cadre de l'Olympiade Culturelle, programme artistique et culturel emblématique des Jeux olympiques et paralympiques. Son objectif est de faire dialoguer les mondes du sport et de la culture avant, pendant et après les Jeux.

Par ailleurs, la programmation « Enfance de l’Art - cinéma » présente deux films en lien avec le sport à destination des plus jeunes et de leurs familles. Une dizaine de séances sont accompagnées par des ateliers gratuits mettant en lien le cinéma et le sport.

En parallèle, onze séances événements pour petits et grands sont également proposées dans onze salles du réseau. Chaque salle propose un film en lien avec le sport accompagné d’une rencontre avec une association sportive qui coanimera l’événement en offrant au public des démonstrations, initiations et un espace d’échange, notamment autour des représentations et stéréotypes de genre. De nombreuses animations ludiques et sportives seront proposées aux spectateurs et spectatrices afin de leur faire vivre autrement l’expérience de la salle de cinéma. Enfin, une soirée exceptionnelle de l’Open Screen Club autour du est organisée le 11 septembre prochain dans deux salles du réseau afin de mettre en lumière les créations originales et inédites de jeunes créateurs et créatrices.