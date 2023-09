Mur-de-Barrez. Le chant qui réunit au-delà des frontières

En l’église de Brommes, c’est à une heure musicale extraordinaire que le public était invité par l’association "Loisirs et culture en Carladez" en accordant une carte blanche au chanteur Bruno Bonhoure.

Celui-ci, pour l’occasion, avait invité à ses côtés le Mongol Dalaijargal Daansuren.

S’accompagnant avec virtuosité au morin khuur (vièle à tête de cheval) le jeune barde maîtrise également parfaitement la technique du chant diphonique (deux voix émises par le même interprète et se superposant). Le programme faisait se rencontrer, se croiser, s’entremêler avec diversité et joie de vivre plusieurs standards des chants du sud du Massif central comme l’Aiga de ròsa, La Moralhada ou encore le Se canta avec des ballades et mélopées de la tradition des montagnes de Mongolie.

Il y a une vraie et grande complicité entre les deux artistes et l’un comme l’autre apprécient de faire participer en chant et en rythme le public venu nombreux en l’église de Brommes.

Le public gardera longtemps en mémoire ce moment poétique hors du temps qui par sa diversité et sa grande douceur a transporté les participants, dans un ailleurs, tout en réveillant un intérêt, une proximité nouvelle pour les chansons locales.