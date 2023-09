Réquista. Pour l’Ucar, c’est déjà Noël !

Depuis l’année dernière, l’Ucar (Union des commerçants et artisans de Réquista) prend un réel engagement pour proposer un marché de Noël basé sur l’artisanat local, et l’association cherche donc à étoffer le répertoire de créateurs, de fabricants, d’écrivains, de producteurs… de l’Aveyron et du Tarn.

Chaque année une animation est proposée sur le marché, soit un spectacle pour enfants, concerts, initiations, atelier d’artistes… L’association est ouverte à des propositions diverses qui seront examinées. Ce jour-là, buvette sur place avec boissons chaudes et fraîches, crêpes et restauration pour les exposants, l’Ucar cherche un prestataire local pour proposer ses services. Le marché de Noël aura donc lieu dimanche 10 décembre dans la salle de spectacles de Réquista, bien au chaud, de 10 heures à 18 heures. Le prix de l’emplacement est de 10 €, une table de 2 m ainsi que chaises et électricité. Possibilité de prendre des tables supplémentaires (fournies) au prix de 10 € la table. Chaque année une tombola est organisée, ainsi l’Ucar demande à chaque exposant d’offrir un lot. Les inscriptions sont donc déjà ouvertes pour offrir le meilleur de notre artisanat local à notre traditionnel marché de Noël.

Renseignements par téléphone au 07 84 60 50 77 ou par mail à l’adresse ucar.requista@gmail.com