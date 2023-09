Le petit Aimane, 10 ans, est introuvable depuis jeudi, un appel à témoins à été lancé

La police nationale a lancé un appel à témoins afin de retrouver le jeune Aimane, âgé de 10 ans, disparu depuis jeudi soir.

La police nationale a lancé un appel à témoins ce vendredi 1er septembre 2023, au lendemain de la disparition inquiétante d’un jeune garçon à Bordeaux.

Disparu depuis jeudi soir

Âgé de 10 ans, Aimane Abou a disparu jeudi 31 août à 22 heures, après avoir quitté son domicile bordelais. La police indique que le garçon "aime se promener dans le quartier des Chartrons", au nord de la ville.

La police a joint une photo du jeune garçon, précisant qu’il a les cheveux courts et noir, avec un dessin d’éclair rasé sur le côté droit. Il est mince et a les yeux marron. Au moment de sa disparition, Aimane Abou portait un short noir avec un liseré orange, un pull, des baskets foncées et un sac à dos Spiderman de couleur rouge.

Si vous possédez des informations, contactez l’hôtel de police de Bordeaux au 0800 00 49 38.