La ville de Paris propose de la gym douce aux seniors

La Ville propose aux seniors (à partir de 55 ans) de profiter d'un dispositif de gymnastique douce. L'objectif est de permettre aux Parisiens de s'exercer tout en douceur, tout en reprenant une activité physique.

Paris Sport Seniors est un dispositif gratuit qui propose aux Parisiennes et aux Parisiens de 55 ans et plus de s’initier ou de reprendre une activité sportive.

Le dispositif a pour ambition affichée et affirmée de permettre au plus grand nombre possible de seniors d’accéder à une activité physique. En revanche, il n’a pas vocation à se substituer à une pratique sportive en milieu associatif qui reste la voie préférentielle pour une pratique régulière.

Les activités sont proposées pour une durée annuelle et se déroulent sur une période allant de début octobre à fin juin hors vacances scolaires. Elles sont animées par les éducateurs sportifs diplômés de la Ville de Paris.

Pour les activités demandant des équipements particuliers comme le tennis, le golf ou la marche nordique, le matériel est fourni, mais les équipements personnels sont également acceptés. Les activités s'interrompent durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Attention, en cas d’absences répétées et non justifiées plus de 3 fois consécutives auprès de votre éducateur sportif, votre place sera réattribuée à un autre demandeur.