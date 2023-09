Villecomtal. De la pluie pour la Saint-Barthélemy

Tout au long de la Fête de la Saint-Barthélemy, ce fut un week-end au top malgré les conditions météorologiques du samedi soir, peut-être moment qui permettra de se souvenir de cette année 2023.

Après les rires le vendredi soir avec le théâtre et Lous Rascalous, le samedi a débuté avec le concours de pétanque (36 équipes) et s’est poursuivi avec la soirée apéro-concert moules frites, qui malgré la météo, a su attirer du monde (200 kg de moules vendus). Une ambiance géniale qui a réchauffé tout le monde avec les groupes Sambras et Les Fines Gueules. Pour terminer la journée en lumière, un magnifique feu d’artifice a été tiré, offert par la municipalité. Le dimanche, le petit-déjeuner copieux a attiré 260 personnes, avec une animation entre la Bandas Pena Des Abeilles et le spectacle des Boudeuses. Les trois actrices ont fait rire et entraîné les spectateurs dans leurs jeux de scène. En revanche, il y eut peu d’exposants au vide-greniers.

La soirée s’est terminée en beauté avec le marché gourmand où les exposants "Les Pascades de Rosalie", Hôtel-restaurant chez Alain et Valérie, ont pu vendre ce qu’ils avaient prévu sans oublier la paella de Joël ! Au final, ce fut une nouvelle belle et riche édition de la Saint-Barthélemy.