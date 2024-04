Villecomtal. Avec son poète nomade, Carole Bernard interroge au-delà des apparences

Dimanche, accueillis par Valérie, présidente du Foyer rural, enfants et adultes en grand nombre sont venus à la salle des associations de Villecomtal pour assister et participer au spectacle de Carole Bernard, "Les voyages du poète nomade", alliant conte, théâtre masqué, clown, mime, chant, musique, poésie…, dernière représentation d’une série de cinq dans l’Aveyron.

Tout au long de sa prestation, seule en scène, ses commentaires, ses jeux de scène et bien évidemment ses masques et leurs trois changements, ses vêtements également changés en cours de spectacle, ont produit un effet majoritairement émouvant, mais aussi parfois inquiétant, questionnant…

C’est dans le prolongement de son corps tournant vers les uns et les autres spectateurs, à la fois menaçant et invitant au rire par ses provocations, ses prises à partie, parfois quasi amoureuses dans des enlacements…, qu’elle invite à entrer dans son univers humaniste. Un humour quasi permanent dans ses adresses aux spectateurs. Les enfants ont souvent éclaté de rire bien accompagnés par les adultes. Le poète nomade et ses trois personnages nous amènent à nous poser des questions sur le regard de l’autre, le jugement, la relation, la perception au monde, la sensibilité, l’écoute…

À travers ce spectacle, qualifié à juste titre d’interactif, Carole partage la richesse de sa personnalité. "J’ai souhaité faire quelque chose qui vienne de moi, une partie de moi, envie d’être moi sur scène. Avant de monter un spectacle, j’ai composé des chansons, écrit de la poésie. Il me paraît important de prendre le temps, voir ce qui nous entoure. J’aime partager ma joie, m’amuser. Ce soir le public était bien, réceptif, réactif, participant, qui avait envie."

Ce spectacle a été organisé par "Bienvenue à Villecomtal", le Foyer rural, Le goût des autres. Bravo et merci aux organisateurs et, bien évidemment, à Carole Bernard à qui il est souhaité une belle et riche carrière dans l’art de la relation. C’est dans la joie que le copieux et succulent goûter préparé par les organisateurs a été partagé, occasion d’échanger et de mieux se connaître.