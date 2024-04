Villecomtal. Acryliques et aquarelles exposées aux cimaises de la médiathèque

Pour sa quatrième exposition de l’année, la médiathèque a convié les Ateliers de peinture du Nayrac. L’exposition est visible jusqu’au 27 avril. Cet atelier compte une douzaine de peintres amateurs qui se retrouvent en atelier tous les samedis matin au Nayrac depuis bientôt deux ans.

Aquarelle et peinture acrylique sont les deux techniques proposées. Ouvert aux débutants et aquarellistes ou peintres plus expérimentées, l’atelier est conçu comme un lieu de rencontre et de partage de techniques et de pratiques. Le choix des sujets y est libre, chacun(e) vient avec ses sensibilités et ses envies du moment. Brigitte Kolasinsky qui a une grande expérience de la peinture à l’huile, apporte son savoir-faire en matière de peinture acrylique et techniques du dessin. Nathalie Brunet qui pratique depuis de longues années la peinture à l’huile, l’acrylique et le pastel, laisse sa touche de modernité et sa spontanéité. Brigitte Nougier, photographe, qui a découvert l’aquarelle lors de ses voyages en Angleterre et s’est passionnée depuis pour cette technique qu’elle pratique en amateur, est à l’initiative de cet atelier. Une vingtaine de personnes ont pu assister à ce vernissage où Brigitte Nougier et Brigitte Kolasinsky ont apporté des précisions sur ces deux techniques, donnant à apprécier plus finement chaque œuvre exposée. Mais aussi pour chacune des artistes amateurs une nette évolution et maîtrise de la technique utilisée. Des personnalités qui s’étoffent et s’affirment.

Exposition visible le mardi de 14 h à 16 h, le mercredi de 17 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.