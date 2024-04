Villecomtal. Le Poète nomade en représentation

Dimanche 21 avril à 14 h 30, à la salle des Associations, venez rencontrer le poète nomade, Wasaki et ses deux amies, Amandine la belle et Myrtille le Clown Muet qu’il invite à nous faire partager leur expérience, nous initier à l’autre, à voir le monde autrement, poétiquement. C’est un spectacle interactif et initiatique unissant arts du clown, conte, jeu masqué, chant, musique.

Certains disent du Poète nomade qu’il est un maître de la parole, des paroles. Le rencontrer c’est comme croiser une de ces présences qui changent une vie. Il parle, chante, joue de multiples instruments, partage des proverbes, citations et contes philosophiques… Comme une âme se nourrissant des autres, il raconte ses voyages et ses multiples rencontres.

Le spectacle sera suivi d’un goûter. Durée 1 h 10. Participation libre. Spectacle organisé par Le Goût des autres, le foyer rural. Renseignements : contact@goutdesautres.org