Villecomtal. Mélidja a su faire vivre ses chansons

Le 7 avril dernier, La Fabrique du Rougier a accueilli la jeune chanteuse toulousaine Mélidja. Accueil toujours aussi chaleureux et plein d’humour par David en son nom et au nom d’Iseult. Il y eut comme de coutume la présentation du chapeau pour, au moment de la pose, permettre une participation libre du public. Trouver des qualificatifs à ce concert n’est pas facile, dynamisme, rythme, puissance, voix, diversité des mots et des rythmes…

Née à Marseille, Mélidja rêve de douceur, d’évasion et de justesse. Les textes poétiques l’embarquent dans son univers mélancolique. Elle est amoureuse des mots et des mélodies et du mélange de tout ce qu’elle aime, jazz, chanson française, exaltation qu’elle qualifie de Gildienne. Il y a environ 5 ans qu’elle a commencé à chanter et ce fut sur un coup de tête. Elle s’est laissée influencer par Souad Massi, Camille, Ella Fitzgerald, Mayra Andrade, Dobet Gnahoré.

Parmi les chants qu’elle a interprétés, "Il faut tourner la page" (Nougaro), un extrait de "La Mélodie du Bonheur", "Les Mots", "Marseille"… Sa maîtrise de la technique, des improvisations, déplacements, accompagnement ont été sans faille. Ce fut un concert plein de vie, de puissance, de plaisir pour la chanteuse et pour le public qui l’a applaudie très fort et utilisé voix, mains, pieds et même pas de danse pour confirmer leur plaisir.

Le prochain concert à La Fabrique du Rougier aura lieu le jeudi 9 mai prochain (Ascension) avec Lina Modika, Jazzy Lounge, dans le cadre du Festival de Printemps des Femmes.