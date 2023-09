Et si vous appreniez une nouvelle langue grâce à votre artiste préféré ?

(ETX Daily Up) - La musique est l’un des moyens les plus ludiques de se familiariser avec une nouvelle langue. Des start-up l’ont bien compris et proposent désormais des programmes d’apprentissage spécialement conçus pour les mélomanes. Et plus particulièrement pour les fans de certains artistes.

Parmi eux figure Maluma. Le reggaetonero colombien est mis à l’honneur sur Memrise, à l’occasion de la sortie de son dixième album studio, "Don Juan". Pour marquer le coup, la plateforme communautaire d’enseignement de langues étrangères a conçu des leçons d’espagnol s’adressant spécialement aux fans du chanteur. Elles sont toutes construites autour de morceaux tirés du dernier opus en date de Maluma, dont "COCO LOCO", "Según Quién" (en featuring avec Carin Leon), "Parcera" (en featuring avec Gordo) et "Trofeo" (en featuring avec Yandel).

Ainsi, le cours sur "COCO LOCO" propose aux utilisateurs de Memrise d’apprendre 67 mots en espagnol apparaissant dans les paroles de cette chanson d’amour. La leçon sur "Trofeo" permet aux non-hispanophones d’en découvrir 59, contre 43 pour celle sur "Según Quién". Il s’agit essentiellement de mots et d'expressions tirés du langage courant, même si l’on retrouve aussi des termes argotiques propres au pays natal de Maluma. Memrise n’a pas fait savoir si ce programme d’apprentissage était un partenariat officiel avec le chanteur ou une initiative isolée pour célébrer la sortie de son nouveau disque, comme le souligne le site spécialisé MusicAlly. Quoiqu’il en soit, la plateforme héberge d’autres leçons inspirées du répertoire musical d’artistes comme Las Ketchup, Enrique Iglesias ou encore Rosalía.

D’autres sites d’apprentissage de langues étrangères en ont autant. Depuis 2018, la start-up Lirica propose aux internautes d’apprendre l’espagnol, l’anglais, l’italien ou encore l’allemand à partir des plus grands titres d’artistes parlant couramment ces langues. Une façon amusante de se familiariser avec la grammaire et, surtout, le vocabulaire d’une autre langue. En effet, chanter est l’une des meilleures façons de devenir polyglotte. Cette activité permet de retenir deux fois plus de mots étrangers qu’une méthode d’apprentissage plus classique, comme l’affirme une étude britannique publiée dans la revue Memory & Cognition en 2013.

Ce phénomène n’aura pas échappé au groupe de K-pop, BTS. Le boys band oeuvre pour la promotion de la langue coréenne en dehors des frontières du pays du Matin Calme grâce à ses chansons, mais aussi à la web-série "Learn Korean with BTS". Cette dernière aide les fans du septuor à apprendre des expressions fréquemment utilisées par leurs idoles, ainsi que les rudiments de leur langue maternelle. Les trente leçons de cette web-série ont été conçues par le Korean Languages Content Institute et le professeur Heo Yong de l'Université d'Hankuk de Séoul. Elles sont consultables gratuitement sur l’application Weverse depuis mars 2020. De quoi accroître encore davantage le "soft power" de la Corée du Sud.