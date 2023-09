Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. "Swanglo" anime la fin de l’été

La saison estivale touche à sa fin et dans le cadre des animations de cet été 2023, les derniers vacanciers et des habitants de la région sont venus, place de la halle, pour assister au concert du vainqueur du tremplin musical "Swanglo".

Ce groupe lotois, en juillet dernier, avait remporté brillamment le tremplin musical, un moment important pour un certain nombre de musiciens qui peuvent ainsi se frotter à l’exercice de la scène et d’un jury.

"Swanglo" se compose de quatre musiciens qui ont fait vibrer le public le temps d’une soirée avec leur musique issue du swang, "un mot fourre-tout qui représente ce qu’on joue et qui est la somme de nos différentes influences. Il y a du swing de gadjos, du folk de rockeur, du rock de reggaeman, de la country de caussenard et de l’irish de terrien ! C’est de la chanson française aux textes énergiques, drôles, caustiques, poétiques. Du rythme et des mots".

Pour tous, musiciens et spectateurs nombreux, ce fut une très belle soirée.