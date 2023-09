Trois ménages américains sur dix se désabonnent des plateformes de streaming pour faire des économies

(ETX Daily Up) - Aux Etats-Unis, le taux de désabonnement annuel moyen pour les services de streaming vidéo s'élève à 47%. Parmi les raisons les plus données pour résilier un abonnement figure l'argent. C'est le cas de près de trois ménages sur dix qui revoient leurs dépenses à la baisse en supprimant leur abonnement à Netflix, Disney+, Prime Video et autres plateformes.

Pour faire des économies, il faut faire des choix. Parmi eux, certaines familles américaines ont décidé de se priver des plateformes de streaming. D'après le rapport "Video Services: Shifting Demand" de Parks Associates, 29% des ménages utilisant internet ont décidé de se désabonner d'un service de streaming pour économiser de l'argent. Le taux annuel de désabonnement des plateformes de streaming est de 47%, a précisé l'étude.

Au-delà de l'argent, les Américains portent une attention particulière aux contenus. Pour eux, une série peut les pousser à s'abonner à une plateforme et à l'inverse, ils peuvent se désabonner aussitôt après l'avoir regardée. Pour conserver un abonné, les plateformes de streaming devraient aussi faire attention à l'offre qu'ils proposent. Le fait de ne pas trouver un programme intéressant fait partie des raisons pouvant entrainer un désabonnement. Et si Netflix et Disney+ proposent des abonnements moins chers, mais avec publicités, les abonnés font également attention aux augmentations de prix. Ce qui n'a pas empêché Netflix de gagner 2,6 millions d'utilisateurs en juillet aux Etats-Unis, dont 23% ayant choisi la nouvelle offre à 7 dollars, soit une augmentation de 4% par rapport à juin, selon Antenna data. Et ce, malgré la fin du partage du mot de passe survenu à la fin du mois de mai.

Pour le cabinet, une offre diversifiée et continue permettrait de conserver l'engagement des téléspectateurs, mais la grève actuelle des auteurs à Hollywood pourrait bien entraver la croissance de certaines plateformes.

"L'attention portée par les consommateurs au prix et au contenu souligne le rôle central de la valeur dans la prise de décision des consommateurs", a déclaré Sarah Lee, analyste de recherche chez Parks Associates. "En l'absence de contenu de haute qualité, la perte d'abonnés devient inévitable, ce qui fait de la diversité du contenu la pierre angulaire d'une croissance rentable, au même titre que la prise en compte des prix."