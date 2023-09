Chine : deux ouvriers accusés d'avoir percé la Grande Muraille avec une pelleteuse pour créer un "raccourci"

Des "dommages irréversibles" ont été infligés sur cette portion très touristique de la Grande Muraille.

Après la dégradation du Colisée de Rome (Italie) cet été par un touriste anglais qui a jugé bon d'y graver son nom et celui de sa petite amie, c'est un autre monument historique qui a subi des dommages... autrement plus conséquents.

Selon la chaîne de télévision britannique BBC, deux ouvriers auraient tenté de creuser un trou dans la Grande Muraille de Chine à l'aide d'une pelleteuse. Une "grande brèche" a été faite, élargissant une cavité déjà existante, dans le but de créer un raccourci et traverser avec leur engin. Selon les autorités chinoises, des "dommages irréversibles" ont été causés.

Un homme et une femme interpellés

Les faits se seraient déroulés jeudi 24 août 2023 dans le district de Youyu. Cette section de la 32e Grande Muraille de Chine est classée site historique et culturel au niveau provincial et a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco en 1987. Il s'agit d'une des portions de la muraille la mieux préservée et l'une des plus fréquentées.

Les ouvriers, un homme de 38 ans et une femme de 55 ans, travaillaient près de la zone qu'ils ont endommagée. Ils ont été arrêtés par les autorités chinoises, une enquête a été ouverte.

Pour rappel, la Grande Muraille de Chine est une série de remparts dont les sections cumulent 6 000 kilomètres de long. Les parties les plus anciennes ont été construites il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, l'état de ces nombreuses sections varie énormément, certaines ont mieux survécu à l'épreuve du temps que les autres. Un rapport du quotidien chinois Beijing Times, en date de 2016, avertissait que plus de 30 % de la Grande Muraille avaient totalement disparu.