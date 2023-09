L'air parisien s'annonce très pollué ce mercredi

AirParif annonce un nouvel épisode de pollution, ce mercredi 6 septembre. Pour faciliter la vie quotidienne de la population, la ville de Paris annonce la gratuité du stationnement résidentiel, ce jour-là.

AirParif prévoit un dépassement du seuil d’information pour la concentration en ozone (O3) pour ce mercredi 6 septembre. Conformément aux dispositions prévues par l’exécutif parisien lors de pics de pollution atmosphérique, la Ville a décidé du stationnement résidentiel gratuit ce jour-là. Le préfet de police recommande par ailleurs de respecter notamment les consignes suivantes : recourir le plus possible au télétravail. Mais aussi de privilégier les transports en commun ou les modes d’actifs, ainsi que le covoiturage. Il est aussi conseillé de réduire de la vitesse maximale autorisée : à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130km/h et à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ; à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.