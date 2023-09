Centrès. Le club des Trois Vallées reprend ses activités

Les amateurs de belote et de jeux de société pourront reprendre leurs activités jeudi 14 septembre. Comme avant les deux mois de pause estivale, les rencontres auront lieu les 2e et 4e jeudis de chaque mois à partir de 14 heures. Une boisson et un morceau de fouace seront offerts aux participants.

Sortie du jour

Le club organise une sortie d’une journée dans le Lot mardi 26 septembre avec au programme : une croisière commentée le long de la vallée du Lot, un déjeuner au restaurant à Saint-Julien de Piganiol suivi de la visite guidée d’une noiseraie et découverte du cycle de production avec dégustation de produits.

Les départs auront lieu à 7 h 50 de Taurines et 8 heures de Centrès. Retour prévu vers 18 h 30.

Les participants doivent s’inscrire avant le 16 septembre auprès des responsables habituels. Le repas d’automne aura lieu dimanche 22 octobre au restaurant Costes à Baraqueville.

Le quine du club a été fixé à la date du 3 décembre à la salle des fêtes de Centrès.