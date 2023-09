Mouret. L’église de Mousset a accueilli une rencontre musicale de haut vol

Bernard Pouget et Christian Mazières ont introduit le récent concert organisé par Sauvegarde du Patrimoine Mouret. Grâce aux talents d’Isabelle Vidalenc, sa cabrette et ses flûtes, Christian Mazières à l’orgue et au clavier, Francis Viguier à la cabrette, l’église de Mousset a vibré du bonheur partagé par le public important (plus de 80 personnes) qui a contribué à ce que cette rencontre soit des plus sympathiques.

Qu’il s’agisse des pièces de Grieg, Debussy, Schumann, De Sévérac, Poulenc, Chostakovitch ou de chansons populaires, la variété, y compris celle des instruments, a enrichi l’intérêt de ce concert auquel le talent des musiciens, leur simplicité, leur gentillesse ont apporté le plaisir d’être venu dans cette petite et belle église. Le public n’a pas hésité à s’associer au chant de "Sous le pont de Mirabel", en occitan bien sûr et partiellement à d’autres chansons. Un moment exceptionnel, celui où les deux cabrettistes ont joué ensemble "The beardless boy" dans un parfait accord des deux instruments, chose quasiment exceptionnelle. Les participants n’ont pas lésiné sur leurs applaudissements et tous ont apprécié la sympathie générale qui a enveloppé le concert et le partage du pot de l’amitié qui a suivi présenté par André, Michèle et Michel.