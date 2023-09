Nourrissons : une berceuse de Mozart pour calmer la douleur

Le dépistage néonatal réalisé sur les nouveau-nés pour détecter 13 maladies rares repose sur une piqûre effectuée au niveau du talon du bébé afin de recueillir quelques gouttes de sang. Une opération qui peut être désagréable. Mais selon des chercheurs américains, jouer une berceuse de Mozart pourrait aider à réduire la douleur.

Le dépistage néonatal, que l’on appelle également test de Guthrie, est réalisé après accord des parents grâce à une piqûre au niveau du talon du nouveau-né, dans les 48 à 72 heures suivant sa naissance. Les quelques gouttes de sang prélevées sont déposées sur un papier buvard, qui est ensuite envoyé à un laboratoire spécialisé pour y rechercher la présence d’éventuelles pathologies (la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, la drépanocytose, la mucoviscidose…).

Un prélèvement sanguin qui peut se montrer douloureux pour le nouveau-né. Alors comment soulager ces tout-petits ? Expliquant que "les premières expériences douloureuses peuvent modifier les réponses à la douleur plus tard dans la vie et conduire à d’autres conséquences indésirables à long terme", des chercheurs du Lincoln Medical & Mental Health Center de New York ont tenté de mettre au point une méthode simple et fiable pour réduire la douleur. Ils se sont penchés sur l’intérêt de la musique dont les bienfaits antidouleurs ont déjà largement été mis en avant.

Une centaine de nourrissons observés

Ainsi ont-ils évalué les niveaux de douleur de cent nourrissons avant, pendant et après la piqûre au talon. La moitié des bébés a écouté une berceuse de Mozart 20 minutes avant la piqûre, pendant puis 5 minutes après. L’autre moitié n’a pas eu droit à sa musique. Les niveaux de douleur ont ensuite été déterminés en fonction des expressions faciales des nouveau-nés, du degré des pleurs, des mouvements des membres, etc.

Les scientifiques ont ainsi observé des niveaux de douleurs significativement plus faibles dans le groupe "berceuse". Selon eux, "la musique enregistrée pourrait être une méthode efficace pour soulager la douleur chez les nouveau-nés subissant des interventions mineures. De futures recherches pourraient déterminer si les enregistrements des voix parentales" pourraient également être efficaces.