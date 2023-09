Quand l'inflation plombe les ventes de matériel high-tech dans le monde

(ETX Daily Up) - Le marché des biens d'équipement de la maison est relativement morose, selon les derniers chiffres publiés par le cabinet GfK. Les ventes sont en baisse, en raison principalement de l'inflation, mais aussi de la saturation du marché et des nouvelles pratiques des consommateurs.

Au cours du premier semestre 2023, le marché mondial de produits de haute technologie affiche une baisse globale de 6,3%, en valeur, par rapport à la même époque un an plus tôt, atteignant les 390 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, la baisse devrait être plus modérée, à 3,4%, en chiffres d'affaires, essentiellement en raison de l'inflation et de la saturation du marché. Toutefois, la valeur du marché reste supérieure aux niveaux de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Ce qui est marquant, c'est que tous les univers du secteur sont touchés, à commencer par l'électronique grand public (téléviseurs, barres de son...) et l'informatique (ordinateurs, périphériques...) qui affichent une baisse de 12% de leurs ventes. Du côté des télécommunications (smartphones) et du gros électroménager (réfrigérateurs, fours...), elle s'établit à 5%.

L'inflation est la première raison évoquée par les experts de GfK pour expliquer cette tendance, avec des augmentations qui ont parfois atteint les 30% en juin 2023 par rapport à janvier 2020. La réticence à l’achat de produits varie néanmoins d'une région à l'autre, car si les ventes s'affichent à la baisse en Asie et en Europe de l'Ouest, elles continuent à croitre en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.

Le deuxième facteur pouvant expliquer cet essoufflement du marché, c'est bien sûr la saturation du marché. Avec les records de ventes affichés durant les années de pandémie, en 2020 et 2021, les taux d'équipement ont atteint un tel niveau dans les pays riches et en développement qu'il n'y a désormais quasiment plus de nouveaux marchés à conquérir pour les fabricants.

Enfin, l'appétence des consommateurs pour la durabilité et la réparation du matériel plutôt que leur renouvellement automatique, stimule la demande à long terme. Côté smartphones, même les constructeurs s'engagent à rendre leurs produits plus durables.