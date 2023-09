Baraqueville. C’est également la rentrée pour la chorale "Au fil des chants"

Chants sacrés, chants traditionnels, français, basques, hébreux, variété française et internationale… Le programme se veut éclectique et à la portée de tous (pas besoin de connaître le solfège) sous la direction et l’accompagnement de Pierre Laurent, chef de chœur et pianiste.

Des concerts sont programmés en cours d’année dont le "Festival de chorales" fin novembre en l’église de Baraqueville

Si vous êtes tentés par le chant choral, venez découvrir librement leur chorale les 13, 20 et 27 septembre lors des répétitions de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle de cinéma de Baraqueville, sinon en cours d’année, il est proposé deux séances découvertes. Les choristes vous réserveront le meilleur accueil. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :

Viviane Mouysset au 06 30 15 11 57 ou par mail : mouysset.viviane@orange.fr

Serge Bras : 06 87 72 65 98

mail : serge-bras@orange.fr