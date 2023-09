Rodez : l'incontournable MJC et ses plus de 80 clubs et activités ouvre ses portes ce vendredi 8 septembre

C'est l'un des rendez-vous phares de la rentrée, où près d'un millier de personnes se précipite pour trouver l'activité qui rythmera l'année. Avec de nouvelles activités à découvrir.

C'est devenu un rituel. Le vendredi qui suit la rentrée scolaire, c'est au tour de la MJC de faire, elle aussi, sa rentrée. Dans son vaisseau aux quinze salles du haut de la rue Saint-Cyrice, les représentants de plus de 80 clubs et ateliers qui l'animent sont au diapason pour accueillir avec le sourire les adhérents. "Et l'on s'attend, cette année encore, à recevoir beaucoup, beaucoup de monde", se réjouit David Marois, le capitaine de la section atelier et club de la MJC.

3 172 adhérents la saison dernière

Il en veut pour preuve les chiffres qu'il a dévoilés hier en conférence de presse : "Pour la saison 2022-2023, nous avons comptabilisé 3 172 adhérents, soit 333 de plus que la saison dernière". Une hausse qui classe plus que jamais la MJC de Rodez au rang de pivot de la vie culturelle et sociale de la ville. Plus encore si on ajoute ce chiffre "record" : "5 000 inscriptions dans les ateliers et stages vacances, soit plus 575 inscriptions. Un record..."

Une dizaine de nouvelles activités

Ces chiffres-là, la MJC les doit sans nul doute à, d'une part, sa capacité à fédérer autour d'elle. En impliquant notamment ses adhérents afin qu'eux-mêmes "deviennent acteurs de la MJC". Une MJC qui compte aujourd'hui 210 animateurs, dont 55 professionnels, et 230 bénévoles. "Et l'on ne peut que se réjouir quand on voit des adhérents venir frapper à notre porte pour nous proposer une nouvelle activité, lance David Marois, c'est aussi notre raison d'être". C'est ainsi qu'une dizaine de nouvelles activités vont ainsi voir le jour pour cette nouvelle saison.

Moderne, sociale et culturelle

Puis il n'est pas dans la nature de la MJC de s'endormir sur ses lauriers. "Elle est toujours à l'affût de ce qu'il se passe", résume Monique Herment-Bultel, vice-présidente de Rodez agglomération qui a loué le dynamisme de cette "belle maison". Création d'un Fab Lab (le premier en France dans une MJC), d'un espace numérique, d'un point info jeunes également, d'une salle de spectacle : la MJC se veut à la fois moderne, culturelle, sociale... "Et par le biais de ces diverses labellisations, offre un cadre de qualité", insiste Monique Herment-Bultel. La MJC de Rodez sait également sortir de ses murs, tant en participant à la vie sociale des maisons de quartier de la ville, et à des manifestations diverses, de Rodez-plage au village de Noël en passant par Cité en forme, le salon du réemploi... Lui assurant un rayonnement dans toute la ville. Et la rendant tout aussi incontournable que ses portes ouvertes de vendredi soir.

Et la saison culturelle... Si la saion culturelle ne sera présentée au grand public que le 26 septembre, notez que, pour ceux qui s'impatientent, la billetterie ouvrira, elle, le 11 septembre.