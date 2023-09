Mayran. Sonnez trompettes, c’est la reprise au conservatoire !

Les professeurs du conservatoire de musique à rayonnement départemental vous invitent à une réunion d’information commune aux antennes de Rignac et de Montbazens sur la rentrée musicale 2023- 2024 ce samedi 9 septembre à 11 h 30 à l’espace André-Jarlan de Rignac. Ils vous présenteront les vingt disciplines enseignées pour répondre au mieux aux envies de chacun : flûte traversière, piano, accordéon chromatique, guitare, violon, cabrette et accordéon diatonique mais aussi saxophone, tuba, cor, trompette et percussions en partenariat avec l’Espérance rignacoise. Et toujours la chorale enfants, le chœur ados-adultes, des ateliers d’initiations et de découvertes. Et des nouveautés… Renseignements et inscriptions auprès de Colette Marre, coordonnatrice des antennes de Montbazens et de Rignac au 06 32 00 60 67.