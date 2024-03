Mayran. Un déficit de donneurs de sang

L’association départementale des donneurs de sang bénévoles de Decazeville et de sa région a tenu son assemblée générale à la salle du Ségala, à l’espace André-Jarlan de Rignac. En présence du maire Jean-Marc Calvet, le président Michel Névroltis a ouvert la séance en soulignant "une année 2023 difficile à cause des années Covid qui ont laissé des traces et un manque de moyens financiers et en personnel". Le rapport moral de la secrétaire Françoise Varrieras a laissé l’assistance déçue par un déficit de 139 donneurs, peut-être à cause de 23 collectes au lieu de 25 mais satisfaite par l’arrivée de 115 primo-donneurs. Autre satisfaction : " Si l’Aveyron est légèrement en baisse, elle reste le meilleur département d’Occitanie", ont rapporté les responsables.

Les chiffres

Pour comparer l’évolution des donneurs par rapport à 2022, les chiffres de la moyenne des donneurs ont été publiés. Almont-les-Julies : 31 donneurs contre 39 ; Aubin : 57 contre 59 ; Decazeville : 75 contre 95 ; Lanuéjouls : 41 contre 45 ; Montbazens : 68 contre 69 ; Rignac : 83 contre 81.