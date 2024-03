Mayran. Tri des déchets : bientôt le sac orange

Comme l’an passé à Mayran, un agent du Syndicat départemental des ordures ménagères (Sydom Aveyron) était présent lors de la distribution des sacs jaunes pour rappeler aux habitants les consignes de tri en vigueur. Tous les emballages en plastique, tous les emballages métalliques et les petits métaux, tous les papiers, petits cartons et briques se trient dans la poubelle jaune.

Le sac noir pèse en moyenne 207 kg par habitant et par an et ne contient pas moins de 85 kg de biodéchets qui peuvent faire l’objet d’une valorisation également. Pour ce faire, la pratique du compostage est encouragée ainsi que les comportements d’achat plus responsables afin de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire encore trop important.

En complémentarité avec ces solutions qui ne peuvent répondre aux attentes de tous les citoyens et pour aller plus loin encore, le Sydom Aveyron déploie actuellement une collecte spécifique des biodéchets en petits sacs orange. Ce nouveau dispositif concerne aujourd’hui 10 communes. La collecte en sacs orange sera étendue progressivement sur tout le département.

Plus d’infos sur le site : www.trionstouslesemballages.fr