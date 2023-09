Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un repas de quartier en demi-teinte

Le traditionnel repas de quartier organisé par le centre social du pays d’Olt s’est déroulé récemment. Le changement de date a certainement contribué à influencer sur le nombre de participants. En effet peu de voisins se sont mobilisés. Le repas est habituellement programmé début juin, une date qui permet à tous les Marmots d’être présents.

Néanmoins, cela n’a pas empêché quelques-uns d’entre eux de se retrouver et de festoyer dans une ambiance très amicale et chaleureuse. Certains quartiers l’avaient annulé et d’autres l’avaient programmé pendant la saison estivale, à une date qui convenait au plus grand nombre des voisins.

L’objectif a été tout de même atteint, tous les participants ont partagé des moments conviviaux.

Pour l’année prochaine, dès à présent la date est fixée au 7 juin 2024. Le président du centre social, Charles Fastré affirme, "cette date n’est pas négociable". C’est sûr, l’année prochaine les Marmots seront nombreux à ce rendez-vous.