Bozouls. L’association Boz-Art’s reprend du service

Mardi 5 septembre, l’atelier Boz Art’s tenait son assemblée générale à l’espace Denys Puech, en présence d’adhérents et de nouvelles venues. Rosie Mezy, coprésidente a remercié les personnes présentes et a excusé Marie France, Christiane et Madeleine, retenues par ailleurs.

Il a été dressé le bilan de l’année écoulée. Une année très riche. De nombreux stages furent programmés, tout d’abord avec Christel à l’acrylique combiné avec d’autre technique, l’encre, le pastel, l’acrylique ; ensuite avec Patrick Perret et Françoise Enjalbert à l’aquarelle ; une dizaine de personnes présentes à chaque stage Les enfants, quant à eux, ont participé à un stage de caricature en octobre. Quelques-unes sont allées à Clermont-Ferrand où se tenait le salon international de peinture (carnet de Voyage).

Une expo vente début décembre fut mise en place à l’espace Denys Puech, avec un stand au profit du téléthon. Une exposition ayant pour thèmes "les jeux et le sport" exposition de qualité fin juin, montrant le travail réalisé par les enfants, dirigés par Christel, et les adultes, on notait 15 enfants inscrits aux cours de Christel le vendredi, répartis en deux groupes. 14 adultes le mardi à partir de 14 h pour les plus anciennes du club et le mercredi dès 16 h avec Raymond.

À sa suite, Brigitte Gilhodes, trésorière a présenté le bilan financier. Ce dernier est négatif. Il a été équilibré avec celui de 2022.

De nombreux projets à réaliser pour 2023-2024. Carnet de Voyage à Clermont-Ferrand, stages avec Christel, Françoise Enjalbert, Raymond Puech avec Patrick Perret

Le bureau a été renouvelé (suite à la démission de Laurence Crouzet coprésidente. Coprésidentes Roselyne Mezy et Janine Devaux, trésorière Brigitte Gilhodes et Raymond Puech, secrétaire Christiane Fric et Lucette Souyri.

Cette année l’adhésion est fixée à 8 €, le trimestre pour les enfants inchangé 50 € et pour les adultes 40 €. Les cours reprendront le vendredi 6 octobre à 17 h 15 pour les enfants à partir de 7ans et à 18 h 30 pour les plus grands avec Christel Puech. Pour les adultes le mercredi 27 septembre à 16 h avec Raymond et le mardi 26 septembre 13 h 30. Possibilité de 2 séances d’essais. Pour tous renseignements : Rosie Mezy au 0 614 131 478 ou de Christel au 0 670 047 402. La réunion se clôtura par le verre de l’amitié.