Le lycée Louis-Querbes de Rodez réorganisé autour de Marie-Christine Coulomb

Marie-Christine Coulomb succède à Jacques Douziech, qui a pris sa retraite. La nouvelle proviseure arrive du lycée technique La Salle d’Alès, mais elle connaît très bien l’établissement ruthénois pour y avoir enseigné.

En cette période de grandes retrouvailles aux abords des établissements scolaires, ce sont également, en quelque sorte, des retrouvailles que vit la nouvelle proviseure du lycée Louis-Querbes, Marie-Christine Coulomb. Car ses premiers pas d’enseignantes en écogestion en Aveyron, elle les a effectués… à Louis-Querbes. C’était en 2020. Même si l’établissement a bien changé depuis, avec notamment cette toute récente extension qui permet à l’établissement de garder ses 80 élèves (une moitié en lycée général et l’autre pour la partie technologique) sous le même toit, elle n’a pas mis longtemps, semble-t-il, à trouver ses marques.

Il faut dire que son parcours depuis son arrivée à Querbes, en 2020, lui a permis de bien connaître le tissu enseignant aveyronnais, tout du moins dans le privé.

Marie-Christine Coulomb a en effet enseigné au lycée technique Saint-Joseph, où elle a été adjointe de direction tout en gardant des heures d’enseignement à Louis-Querbes. Puis, en 2017, elle a pris la direction du collège Sainte-Marie, à Cassagnes-Bégonhès, avant, en 2022, de passer une année à la direction du lycée technique La Salle, à Alès, dans le Gard. "Une opportunité s’est présentée qui me permettait de revenir en Aveyron… Je n’ai pas hésité une seule seconde", sourit-elle.

Cette opportunité, c’est le départ à la retraite de Jacques Douziech, qui dirigeait l’établissement depuis 2010. Départ qui a entraîné une réorganisation au sein de l’établissement. Jacques Douziech pilotait en effet le lycée Charles-Carnus, qui propose diverses filières post-bac. Or, c’est son bras droit, Christophe Auret, qui, pour cette rentrée, a pris la direction du lycée Carnus. Si bien qu’aujourd’hui, Marie-Chrsitine Coulomb concentre son action uniquement sur Louis-Querbes. "Un établissement qui a de très bons résultats", au sein duquel elle entend veiller à "un bon accompagnement des jeunes tout en restant exigeant. On va continuer cette histoire de l’enrichir", lance-t-elle.

Une partie de cette histoire consiste d’ailleurs à créer une belle harmonie entre les élèves de la filière technique et celle de l’enseignement général. Elle sait pour cela s’appuyer sur Jacques Rouquet et Christine Sérieys, chacun responsable de filière, David Bensizerara, en charge de la vie scolaire, Annick Deroche et Corinne Hygonet à la coordination et Séverine Crespin à la pastorale pour mener à bien sa nouvelle mission.