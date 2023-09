Réquista. Les musiciens ressortent les instruments

Les musiciens de l’ACR vont reprendre les cours et répétitions en parallèle de la rentrée scolaire. Les plannings pour les cours individuels sont complets pour ce qui concerne la batterie ; pour le piano et l’accordéon, tous renseignements seront fournis par Sandra au 06 70 84 89 73.

Tous les samedis après-midi l’atelier musical accueille tout ce petit monde pour les répétitions de groupes afin de peaufiner le concours européen qui se déroulera à Château Gonthier durant les vacances de la Toussaint.

Les jeunes de l’association s’y présenteront en individuel et en groupe : celui des plus jeunes et celui de l’ensemble des musiciens de l’ACR.

Durant l’été quelques animations bals et maisons de retraite ont permis à ces jeunes de se retrouver, de se produire et d’alimenter financièrement la trésorerie du club pour le déplacement vers château Gonthier. Afin de compléter les moyens nécessaires à ce déplacement l’association organise un loto le 8 octobre. De nombreux lots seront proposés, originaux, dans une bonne ambiance. Que cette nouvelle année musicale soit pour eux synonyme de plaisir dans les apprentissages, et les rendez-vous du samedi.