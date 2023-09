Coupe du monde de rugby : Angleterre, Fidji, Australie, découvrez les chocs de ce week-end caniculaire

Après l'ouverture en fanfare ce vendredi avec l'affiche entre la France et la Nouvelle-Zélande, le Mondial-2023 offre samedi 9 et dimanche 10 septembre d'autres affiches indécises et prometteuses, lors d'un week-end marqué par une canicule historique.

La coupe du monde entre dans le dur. Après le choc d'ouverture entre la France et les All-Blacks ce vendredi soir qui a lancé ce mondial sur les chapeaux de roue, pas moins de sept matches sont programmés ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 septembre. Et dans ces sept matchs, quelques poids-lourds du rugby mondial jouent déjà leur chemise. La rose face au puma L'Angleterre, puissance en perdition depuis plusieurs mois, est déjà sur un fil avant son entrée en lice samedi dans la touffeur de Marseille contre l'Argentine (21h00), discret favori qui compte bien jouer les trouble-fêtes dans le groupe B. Marqué par une crise de résultats depuis un an, le XV de la Rose n'a même pas la faveur des pronostics face aux Pumas, alors qu'ils devront se passer de deux joueurs majeurs: leur ouvreur et capitaine Owen Farrell et le troisième ligne centre Billy Vunipola. Dans ce même groupe, le XV du Japon, qui croit en ses chances d'"aller au bout" d'après son pilier Craig Millar, se frotte au "petit poucet" chilien dimanche à Toulouse (13h00). Batailles dans le groupe C L'Australie du sélectionneur Eddie Jones, au discours ambitieux aux antipodes de ses modestes résultats depuis son retour (cinq revers en autant de matches), affronte samedi une Géorgie en progression au Stade de France (18h00), dans une rencontre du groupe C qui s'annonce comme un véritable test pour les Australiens. Également engagés dans cette poule relevée, Gallois et Fidjiens débutent par une bataille probablement déjà décisive en vue de la qualification pour les quarts de finale, dimanche (21h00) à Bordeaux. Le tenant du titre va au chardon Au programme du groupe B, l'Afrique du Sud, tenante du titre, disputera un premier choc face à l'Ecosse dimanche à Marseille (17h45), un match présenté comme "le plus important de la Coupe du monde" par son sélectionneur. En face, le XV du Chardon, qui continue d'élever son niveau de jeu depuis plusieurs années, s'appuiera sur ses stars et une préparation réussie (avec notamment un succès 25-21 face à la France). L'Irlande commence elle par une opposition face à la Roumanie, disputée à Bordeaux samedi (15h30), après trois matches de préparation parfois poussifs, tentera de retrouver son jeu et de réussir ses débuts dans le groupe B. Pauses fraîcheur sur les pelouses Placée dans le groupe A avec la France et de la Nouvelle-Zélande, l'Italie se lance avec une confrontation a priori aisée face à la Namibie, samedi à Saint-Étienne (13h00), un succès étant obligatoire pour rêver des quarts. Mais la chaleur impactera les rencontres: Météo-France ayant placé 14 départements des régions Ile-de-France et du Centre-Val de Loire en vigilance renforcée, World Rugby imposera en conséquence des "pauses fraîcheur" durant tous les matches.