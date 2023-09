Villefranche-de-Rouergue. "La Villefranchoise" se prépare, rendez-vous en octobre

"Courir et Marcher au Féminin" et le Cyclo Sport Villefranchois seront au rendez-vous d’Octobre Rose". Une grande journée est annoncée pour le dimanche 15 octobre.

Un rendez-vous traditionnel et important dans le cadre d’octobre Rose, mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein : c’est celui de "La Villefranchoise". Il est fixé au dimanche 15 octobre.

Sous le signe de la solidarité

"La Villefranchoise" a été initiée, il y a douze ans, par le club "Courir et Marcher au Féminin" , autour d’une course et d’une randonnée pédestre. L’an dernier, les "filles en rose" , ont reçu le soutien du Cyclo Sport Villefranchois et le programme a été étoffé avec des randonnées VTT et vélo route. Ce partenariat est renouvelé et promet d’ores et déjà un grand dimanche dont le cœur battra dans et autour de la halle de Villefranche.

Cette journée sera placée sous le signe de la solidarité. Tous les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer et au comité de sensibilisation de dépistage du cancer du sein en Aveyron.

Le programme

- Course : 6 ou 13 km. Départ à 10 heures de la halle. Ouverte aux licenciés ou non licenciés nés à partir de 2006. Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés. Inscription sur internet : 10 € (+ 1 €) sur le site : chronométrage.com ou le dimanche matin, inscription sur place : 12 €

- Randonnée de 6 ou 13 km. Départ à 9 h de la halle. Inscription sur place le dimanche matin : 6 €

Pour la course et la randonnée et pour plus de renseignements, 06 22 78 38 92 ou par mail : sports.feminin12@orange.fr

- VTT et Vélo route. Départ entre 8 h et 9 h. Inscription sur place le dimanche matin : 10 €. VTT : 38 km (450 m de dénivelé), 31 km (900 m de dénivelé) ; Vélo route : 45 km (575 m de dénivelé), 90 km (1 100 m de dénivelé). Renseignements au 06 14 20 89 50 ou starling@wanadoo.fr

Un challenge entreprises ou associations est organisé. Enfin, il est à noter la possibilité de se restaurer sur place.

