Disparition inquiétante : en fugue, Quentin, 13 ans, a disparu à Figeac depuis le vendredi 8 septembre

L'enfant est pensionnaire d'un Institut médico-éducatif (IME). Sa mère a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.



En situation de handicap et pensionnaire d'un IME (Institut médico-éducatif) à Nayrac, près de Figeac dans le Lot, Quentin Poot-Itard, 13 ans, est un habitué des fugues. Ce vendredi 8 septembre vers 13h30, l'enfant s'est enfui pour la sixième fois de l'IME, mais 48 heures plus tard, ce dimanche 10 septembre, il demeure cette fois introuvable.

"Il parle facilement aux gens"

Un fait inhabituel pour sa mère, car d'habitude "on le retrouve très vite", ce qui l'a poussé à lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux. "Je suis terriblement inquiète, il a dû se passer quelque chose, soit un accident soit un enlèvement. Quentin est un garçon qui parle facilement aux gens", a déclaré Stéphanie Itard à nos confrères de La Dépêche du Midi. "Il ne s'est manifesté chez aucune de nos connaissances. Il a passé deux nuits dehors, sans manger et sans boire", s'inquiète-t-elle.

Prévenue, la gendarmerie de Figeac recherche l'enfant depuis ce vendredi, de jour comme de nuit, sans succès pour l'instant. Sa mère, ses proches le recherchent aussi, et déplorent "que tous les moyens de recherche ne sont pas exploités".

Quentin mesure 1,55 m, il est blond et a les yeux bleus, et portait un tee-shirt blanc "J'aime Paris", un short et des baskets au moment de sa disparition.

Sa mère invite toute personne ayant des informations sur son fils à contacter la gendarmerie de Figeac (05 65 50 73 73), et "si vous le voyez, retenez-le", demande-t-elle.