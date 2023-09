Quatre voitures incendiées à Rodez : "C'est l'incendie de trop, on va agir", promet le maire Christian Teyssèdre

Après l'incendie de quatre véhicules dans le quartier de Gourgan à Rodez, le maire de la ville, Christian Teyssèdre, promet une réaction, et annonce renforcer la sécurité via l'installation prochaine de 200 caméras de vidéo-surveillance.

Renforcer la sécurité. C'est ce que promet Christian Teyssèdre, maire de Rodez, au lendemain des faits survenus dans la nuit de ce vendredi 8 au samedi 9 septembre, alors que quatre véhicules partaient en fumée à Rodez, du côté de Gourgan. Une situation qui interroge, survenue devant l'église de Gourgan, boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny, alors que les causes de cet événement restent inconnues.

Contacté suite à cet incendie, qui intervient seulement une dizaine de jours après un cas de figure similaire survenu sur le parking du lycée Alexis-Monteil, Christian Teyssèdre, réagit, tout en annonçant souhaiter renforcer la sécurité en ville. "Pour l’instant, nous ne connaissons ni l’origine, ni la cause de cet événement. Mais cela montre qu’il faut que nous renforcions de manière significative notre plan de déploiement des caméras de vidéo-protection." Car les lieux sur lesquels sont survenus les faits n’en étaient pas équipés, compliquant l’avancée de l’enquête.

200 caméras de surveillance à venir ?

"Nous avons l’intention avec plusieurs de mes adjoints d’annoncer un grand plan de déploiement au prochain conseil municipal. Il concernera 200 caméras réparties dans tous les quartiers de la ville", poursuit-il. Ce qui ne règle toutefois pas la question de l’éclairage public, éteint de 1 h à 5 h, rendant de fait, les caméras caduques.

Trois véhicules ont été ravagés, le quatrième plus légèrement touché. Centre Presse - A. R.

"Ce n’est pas le même coût, mais il faudra mettre le plus d’appareils infrarouges possible. Par rapport au climat, nous sommes obligés de réduire notre consommation d’énergie, explique l’édile. Dès qu’il y a une voiture qui brûle, cela m’inquiète. Les Ruthénois attendent de nous des réponses, nous devons les apporter. C’est l’incendie de trop, on va agir." En attendant que l’enquête apporte son verdict.