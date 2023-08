Dans la nuit de dimanche 27 au lundi 28 août 2023, un important incendie sur le parking situé en face du lycée Monteil à Rodez a impacté 12 véhicules. Alors qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre, ce lundi matin, la police scientifique a procédé aux différents relevés d'usage, alors que les propriétaires des véhicules venaient constater les dégâts.

L'incendie, qui s'est déclaré aux alentours de 1 h 30 du matin sur le parking situé en face du lycée Monteil, a fait des dégâts, que les propriétaires des véhicules se sont empressés de venir constater.

"J'ai toutes mes affaires dans la voiture"

Pour Romain*, l'heure est au soulagement. Après avoir lu un article sur Centre Presse Aveyron, il se précipite devant le lycée Monteil où il a laissé sa voiture. Garée à droite du fourgon ayant pris feu, elle a été à peine impactée en comparaison aux autres véhicules, l'incendie s'étant propagé sur la gauche. "Je suis en plein déménagement, j'ai toutes mes affaires dans ma voiture." Plus de peur que de mal !

Le feu serait parti des fourgons attisé par le vent

Mais ce n'est pas le cas pour les dix véhicules entièrement brûlés. La police scientifique est intervenue aux alentours de 9 h 30 afin de déterminer les causes de l'incendie. Selon les premiers éléments, les seuls éléments qui pouvaient être attestés ce lundi matin sur place, est que le sinistre est parti des fourgons ont pris feu dans un premier temps et que l'incendie s'est ensuite propagé avec le vent.

"Je me mets à la place des gens"

Steeve, un habitant du quartier, a eu écho de l'incendie dans la nuit par le biais d'une amie qui passait non loin. Une information qu'il avait du mal à croire étant donné qu'il était sur les lieux vers 1 h du matin, où il avait rendez-vous avec des amis pour se rendre à l'Excalibur. "Il faisait froid, il y avait du vent et il n'y avait personne à cette heure-là". Ce matin, il est venu constater l'incident. "J'ai de la peine pour ces voitures, je me mets à la place des gens."

L'heure, désormais, est aux déclarations de sinistre auprès des assurances pour les propriétaires. L'enquête, elle, ne fait que démarrer.

*Romain est un prénom d'emprunt